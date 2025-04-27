В Бурятии нацпарк уменьшил масштабы подсчета животных

Не очень понятные события происходят в Тункинском нацпарке на западе Бурятии. Природоохранное учреждение резко снизило объем работ в рамках зимнего маршрутного учета животных (ЗМУ). Таким образом, сегодня можно говорить о том, что представления о численности популяции определенных видов на территории нацпарка стали более туманными.Снижение объема работ впечатляет. Как сообщил «Номер один» и. о. директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Баир Манзаров, если в 2023 году государственные инспекторы провели ЗМУ на 47 маршрутах общей протяженностью 445,5 км, то в 2025 году они прошли по 42 маршрутам общей протяженностью 350,1 км.Падение километража выглядит тревожно.- С 2024 года учетные площади для ЗМУ были уменьшены. Решение об этом принято на основании новой методики ЗМУ, - отметил и. о. директора.Упомянутую методику утвердило ФГБУ «ФНИЦ Охота» МПР России.В соответствии с одним из пунктов этого документа учет проводился по общей площади обследуемой территории без разделения на категории среды обитания.- Выбор такого варианта проведения ЗМУ основан также на материалах лесоустройства. Поля и болота исключены из учета из-за нехватки людских ресурсов (на одного государственного инспектора приходится более 15 тыс. га), технического оснащения и финансирования, - пояснил Баир Манзаров.Откровенность руководителя нацпарка нас впечатлила не меньше падения масштабов ЗМУ. Видимо, и. о. директора является человеком, который может сказать правду прямо, не прячась за пустопорожними, расплывчатыми формулировками.Судя по всему, дефицит перечисленных ресурсов серьезный, раз привел к таким последствиям. И Республика Бурятия, видимо, оказалась бессильна повлиять на ситуацию – нацпарк хоть и федерального уровня, но расположен то в нашей республике. И именно Бурятия первая заинтересована, чтобы там все было в порядке.В нацпарке отмечают, что ежегодный ЗМУ играет ключевую роль в охране природы и управлении экосистемами, выявляя тенденции в изменении численности популяций и способствуя принятию мер по сохранению биоразнообразия.По итогам ЗМУ-2025 зафиксировано резкое падение численности ряда видов животных.Зайца-беляка выявлено 1007 особей (год назад - 2823). Это пике нашему изданию объяснили тем, что в прошлом году для зайца были неблагоприятные погодные условия: дождливое лето, холодная и влажная осень ударили по воспроизводству этого вида.По словам Баира Манзарова, на фиксацию пересечений следов зайца-беляка, горностая и копытных повлияло отсутствие пороши в середине полевых работ и относительно теплая дневная погода, невысокий снежный покров, а также полное отсутствие снега на южных склонах, убурах (островках сухих горных степей в лесном поясе. – Прим. ред.) и гольцах.В реальности «тункинских» зайцев-беляков может быть больше. Но, видимо, ненамного. Ведь снижение количества зайцев-беляков, которые являются добычей для рысей, привело и к обвалу численности последних.ЗМУ-2025 зафиксировал всего 84 рыси. Год назад их было 220.С человеческой точки зрения то, что случилось с теми же зайцами и рысями, сродни катастрофе. Что бы вы сказали, если бы за год население Бурятии сократилось вдвое? Конечно, нельзя сравнивать людей и животный мир. Хотя бы потому, что зайцы и рыси могут гораздо быстрее восстановить свою численность. Тем не менее такие колебания их популяций поражают.Рябчиков год назад зафиксировали 40577, а в 2025 году – 14732. Глухарей было 8027, стало 3880.- Численность боровой дичи значительно сократилась из-за плохих кормовых и погодных условий 2024 года. Погодные условия были разнообразными. Весна холодная и затяжная. Первая половина лета (июнь) оказалась жаркой и местами засушливой, тогда как вторая половина (конец июля-август) отличалась дождливостью, что вызвало подъем уровня рек. Осень выдалась дождливой и холодной. Средняя температура осенью и зимой составляла -20 градусов Цельсия, летом же она поднималась до +17 градусов. Неустойчивая погода и затяжные влажные дни негативно сказались на развитии кормовой базы, - напомнили в Тункинском национальном парке.По лисице статистика тоже печалит: падение с 441 особи до 157. В то же время нацпарк говорит, что на цифре отразилось исключение из ЗМУ полей, болот.То есть картина стала туманнее. Хотя логика подсказывает, что отслеживание численности животных, наоборот, надо наращивать, а не сокращать. Условно говоря, ежик теперь - в тумане. Хотя, разумеется, ежей в Тункинском нацпарке не отслеживают. Собственно, они там и не водятся.Среди видов, которые показали увеличение численности – лось. Было 147, стало 159. «Тункинские» волки поднялись с 441 особи до 525. Заметно меньше стало белок, кабарги и изюбрей. Местный соболь снизился с 1731 до 1259.В Тункинском нацпарке, как известно, можно добывать некоторые виды животных. На фоне цифр ЗМУ-2025 возникает вопрос – не ввести ли временный запрет на любительскую и спортивную охоту по наиболее снизившимся видам?Нацпарк не поддерживает подобную идею.- Основываясь на анализе, проведенном по итогам охотничьего сезона, можно констатировать крайне низкую добываемость охотничьих ресурсов. Освоение выделенных лимитов составляет всего 3–5%, - так Баир Манзаров объяснил позицию ФГБУ.Что до браконьерства, то в нацпарке говорят, что оно не повлияло на численность животных. Намерено ли ФГБУ предпринять какие-то шаги по улучшению ситуации по снизившимся видам, осталось неизвестным, там предпочли не говорить на эту тему.Тункинский - не единственный федеральный нацпарк в Бурятии. Есть еще Забайкальский нацпарк. Им и Баргузинским государственным биосферным заповедником управляет объединенная дирекция (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»).В Забайкальском тоже провели ЗМУ-2025. Однако, в отличие от Тункинского, где с 2024 года учетные площади для ЗМУ уменьшились, здесь реформы не было.- Учетные площади для ЗМУ не изменялись, поля и болота не исключались из учета, - ответил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин на соответствующий вопрос «Номер один».Положение по животным в Забайкальском нацпарке выглядит более стабильно. Больше всего снизились цифры по волкам. Год назад было четыре, а сейчас ни одного.Зато отмечено 20 косуль, тогда как год назад их на зимовке не было. Изюбря не нашли ни одного – вид мигрирует на зимовку в Баргузинскую долину. Порадовали 34 кабарги, раньше отмечали 21. Немного снизилось число соболя и белки. Удалось выявить двух рысей (ранее было три).Лосей учли в количестве 148 особей, год назад - 196. И так далее.Оказалось, что в Забайкальском нацпарке запрещена промысловая, любительская и спортивная охота. За исключением некоторых случаев.- Так, разрешена только осенняя охота на водоплавающую дичь на пролете. Участок для любительской и спортивной охоты расположен в рекреационной зоне парка вокруг Бормашевых озер. Площадь участка ограничена 89 га. Сроки охоты регламентируются приказом МПР России, - пояснил Михаил Овдин.В момент охоты уже идет миграция птиц, она снимается с мест гнездования.За долгий период наблюдения за животными в Забайкальском нацпарке и Баргузинском биосферном заповеднике там не раз отмечались колебания численности отдельных видов. Как правило, они зависели от наличия корма.Сотрудники «Заповедного Подлеморья» стараются не очень вмешиваться в происходящее.- Мы ведем регистрацию таких изменений, но не предпринимаем попыток кардинально вмешиваться в естественные природные процессы, уделяя более пристальное внимание выявлению и пресечению возможных случаев браконьерства, которые единичны на территории Забайкальского национального парка и не оказывают влияния на динамику численности, - сказал директор ФГБУ.Овдин, конечно, не исключил, что при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций может появиться необходимость вмешательства в ситуацию, но до сих пор такая потребность не возникала. Мероприятия, в дополнение к традиционным, будут проводить только после выявления неотложной необходимости и получения рекомендаций научных сотрудников «Заповедного Подлеморья».Ведь ФГБУ в ответе за тех, за кем присматривает. Если случится небывалое бедствие, то нашим лесным соседям по планете протянут руку помощи.