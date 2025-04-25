В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов до 15 мая

В лесах Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим до 15 мая. Во время этого режима временно ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал соответствующее распоряжение.

В лесах и на прилегающих территориях запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление пищи на открытом огне и углях.

Исключения составят работы по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и уходу за ними, аварийно-спасательные работы.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, тропы для скандинавской ходьбы, тропу «Юбилейная» и тропу «Здоровья».

Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: администрация Улан-Удэ