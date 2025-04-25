За миллионный долг перед детьми жителя Бурятии отправят на принудительные работы

Жителя Мухоршибирского района Бурятии за длительную неуплату алиментов по неуважительной причине приговорили к 8 месяцам принудительных работ. За 4 года уклонения от их выплат он задолжал своим детям миллион рублей.

В судебном заседании установлено, что на основании вынесенного судом в 2021 году решения, 36-летний житель с. Новый Заган обязан выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей.

- Между тем судебное постановление он не исполнял, за что привлекался к административной ответственности. Несмотря на то, что он имел доход и реальную возможность производить ежемесячные выплаты, мужчина алименты не платил, в связи с чем образовалась задолженность на сумму 999 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к 8 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты осужденного. В целях погашения задолженности по алиментам из заработка осужденного также будут удерживаться средства в пользу детей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site