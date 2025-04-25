Общество 25.04.2025 в 15:54

Ремесленники Бурятии пожертвовали свои сувениры в помощь тяжелобольным детям

Средства от продажи изделий направлены на лечение и реабилитацию детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ремесленники Бурятии пожертвовали свои сувениры в помощь тяжелобольным детям

Ремесленники Бурятии передали безвозмездно благотворительному Фонду «Пусть всегда буду я!» свои авторские изделия.

- В рамках празднования 15-летия благотворительного фонда 23 апреля в фойе актового зала Бурятского государственного университета мастера и ремесленники Бурятии приняли участие в акции по сбору средств для детей с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Для участников концерта была организована выставка-ярмарка изделий, собранные средства от продажи изделий направлены на лечение и реабилитацию подопечных фонда.

Свои сувениры и подарки ручной работы безвозмездно передали: Баирма Бальжинимаева (этномаркет «Хатан»), Алла Павлова, Ирина Акинфеева, Раджана Бадмаева – авторские куклы и сувениры, Роза Хохлова и Софья Поселёнова– изделия из валяной овечьей шерсти.

 

Фото: минкультуры Бурятии

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