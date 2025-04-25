Общество 25.04.2025 в 16:03
В Улан-Удэ после реконструкции открыли «Забайкалец»
Теперь там круглый год можно будет заниматься различными видами спорта
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня после проведения реконструкции официально открыли стадион «Забайкалец».
«Теперь тут круглый год можно будет заниматься смешанными единоборствами, кикбоксингом, играть в футбол, баскетбол, теннис, волейбол и проводить различные соревнования. При ремонте мы продумывали каждую деталь до мелочей, чтобы спортсменам было удобно заниматься, а педагогам и наставникам — тренировать. Уверен, обновленный стадион подарит нашим талантливым ребятам победы и откроет путь новым чемпионам», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
По словам мэра, стадион находится в прекрасном месте. Рядом есть ухоженный парк имени Жанаева, который не так давно благоустроили, а также КДЦ «Рассвет» и модернизированные модельные библиотеки.
«Теперь тут круглый год можно будет заниматься смешанными единоборствами, кикбоксингом, играть в футбол, баскетбол, теннис, волейбол и проводить различные соревнования. При ремонте мы продумывали каждую деталь до мелочей, чтобы спортсменам было удобно заниматься, а педагогам и наставникам — тренировать. Уверен, обновленный стадион подарит нашим талантливым ребятам победы и откроет путь новым чемпионам», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
По словам мэра, стадион находится в прекрасном месте. Рядом есть ухоженный парк имени Жанаева, который не так давно благоустроили, а также КДЦ «Рассвет» и модернизированные модельные библиотеки.
«Приходите, тренируйтесь, играйте, отдыхайте!», - призвал горожан Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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