Общество 28.04.2025 в 06:00
Антикража бурятского рынка
В России число угонов автотранспорта увеличилось, а в республике уменьшилось
Текст: Дмитрий Родионов
С начала 2025 года в России резко выросло число автоугонов. По сравнению с тем же временем прошлого года, их стало больше на 70%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ВСК. В Бурятии, напротив, число угонов снижается, и столь удивительный феномен «Номер один» решил исследовать в этом материале.
«Китайцев» угоняют на запчасти
Как оказалось, чаще всего угоняют грузовики (54%), а среди легковых автомобилей лидерство досталось китайским Chery и Haval. В «Альфастраховании» подтвердили рост интереса преступников к китайским брендам, но самыми угоняемыми страховщики назвали корейские бренды «Хендай» и Kia, а также отечественные автомобили Lada.
Эксперты связывают число угонов с дефицитом автозапчастей на рынке. Как правило, преступники выбирают именно те марки, у которых высокий спрос на запчасти.
С этим утверждением согласна гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Она отмечает, что рост популярности китайских машин у преступников возник именно в связи с логистическими сбоями при доставке деталей из КНР. Нередко официальные комплектующие могут идти месяцами, поэтому владельцы соглашаются купить детали с разобранных машин.
Главным каналом сбыта стали «серые» станции техобслуживания и онлайн-платформы, где не нужны документы. Нередко запчасти везут в регионы с сильным дефицитом, например, в северокавказские республики, где машины «теряются».
В Бурятии полегче
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, по итогам первого квартала 2025 года в Бурятии зарегистрировано 28 случаев неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения (угон), из них десять случаев - в Улан-Удэ. Также зафиксировано девять краж автомобилей и механизмов транспортного назначения, из которых пять случаев произошли в Улан-Удэ. Владельцам вернули 34 транспортных средства.
В аналогичном периоде 2024 года зарегистрировано 38 угонов (29 - в Улан-Удэ) и десять краж механизмов транспортного назначения, из них пять - в столице Бурятии.
Анализ преступлений этой категории показывает, что чаще всего угоняются автомобили отечественного производства марки «ВАЗ», а также автомобили марки Toyota, выпущенные в конце 90-х годов. При этом наблюдается снижение роста регистрации случаев угонов среди дорогостоящих автомобилей. В отчетный период в зоне обслуживания не зарегистрирован угон или кража грузовых автомобилей и специализированной техники.
Как отмечают в МВД, чаще всего машины угоняют из дворов. Из гаражей же авто крадут крайне редко. В большинстве случаев злоумышленники действуют из хулиганских побуждений и угоняют транспорт с целью покататься. Анализ показал, что практически все угнанные или похищенные автомобили не были оборудованы системами безопасности, за исключением стандартных, предусмотренных заводом-изготовителем, если таковые имеются. Кроме того, выявлены случаи халатного отношения владельцев к своим транспортным средствам. К таким случаям можно отнести оставление автомобиля с ключом в замке зажигания, когда владельцы объясняют свое поведение спешкой и необходимостью ненадолго отойти по делам. Также часто машины оставляют возле домов или в ограде частного участка, а иногда даже в гараже с открытым доступом через входные двери и, как бывает в большинстве случаев, с ключами внутри.
Как отмечают в ведомстве, наиболее распространенный способ угона — проворот замка зажигания и замка водительской двери.
На втором месте случаи, когда преступники разбивают боковое окно автомобиля, после чего запускают двигатель путем замыкания электропроводки или с использованием специализированного оборудования.
Зачастую при подготовке к преступлениям или их совершении злоумышленники сталкиваются с различными трудностями, такими как охраняемые территории, паркинги, наличие камер видеонаблюдения во дворах и освещение мест совершения преступлений. «Затруднения» создают установленные системы безопасности, такие как «секретки», а также труднодоступность гаражей, оборудованных несколькими замками.
Камеры рулят
На снижение количества краж и угонов автомобилей в Бурятии влияют два фактора.
- Во-первых, это максимальное насыщение улиц и дорог видеокамерами. Когда видно, как человек выходит из подъезда, куда идет… И, если он угоняет машину, можно проследить его путь до конкретного места. И там уже найти его - дело техники. Даже если он уедет на этой машине из Улан-Удэ в район республики, то и там его легко найдут, - говорит улан-удэнский эксперт в области автомобильного сервиса Денис Рженев.
Во-вторых, подавляющее большинство автотранспорта в Бурятии — это иностранные автомобили японского производства. Которые либо изначально были оборудованы штатными сигнализациями, либо сами автовладельцы устанавливали на них системы защиты.
Автосигнализации - прекрасный способ защититься от автоворов, кто бы что ни говорил. Этим наш автопарк отличается от западных регионов страны, где до сих пор значительная часть машин — устаревшие отечественные модели, не оборудованные сигнализациями. К тому же возникают вопросы о сбыте краденых запчастей — много риска, в то время как любые запчасти на японские авто можно легко привезти на заказ. Платежеспособность населения республики достаточно высока, чтобы спокойно отказаться от покупок сомнительных деталей.
По словам эксперта, «тема угонов автотранспорта стала в республике неактуальной еще в нулевые.
Что касается угонов автомобилей из республики в другие регионы, то здесь тоже очень много рисков.
Напомним, в 2022 году МВД РФ запустило в эксплуатацию систему «Паутина», которая может в том числе отслеживать находящиеся в розыске авто при передвижении их внутри и между регионами в режиме реального времени.
Советы не помешают
Тем не менее в МВД по Бурятии советуют автовладельцам не расслабляться. В целях профилактики недопущения краж и угонов автомобиля собственникам рекомендуется:
1) парковать автомашины (особенно в ночное время) в гаражи, на охраняемые и оборудованными системами видеонаблюдения паркинги, стоянки;
2) оборудовать автотранспорт противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства, GPS (ГЛОНАС) и GSM-маяки - это блокирующие приспособления для рулевой колонки, педалей или рычага переключения передач, звуковая сигнализация; рекомендуется использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, расположенное в потайных местах автомобиля;
3) не хранить в одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов;
4) при наличии собственного гаража обязательно оборудовать его одновременно навесными и внутренними замками (по возможности - системами охраны);
5) не оставлять ключи автомобиля в прихожей либо близко к входной двери, так как злоумышленники с помощью специального оборудования (ретранслятора) могут перехватить сигнал брелка (иммобилайзера);
6) автомашины, имеющие на кузове рисунки (граффити), неоригинальные элементы и т.п., угоняют очень редко;
7) при обнаружении неисправности (отказе) в работе систем защиты автомашины (сигнализации, заводского брелока и т.п.) необходимо сразу обратиться к специалистам (сервисный центр, СТО и т.п.).
«Китайцев» угоняют на запчасти
Как оказалось, чаще всего угоняют грузовики (54%), а среди легковых автомобилей лидерство досталось китайским Chery и Haval. В «Альфастраховании» подтвердили рост интереса преступников к китайским брендам, но самыми угоняемыми страховщики назвали корейские бренды «Хендай» и Kia, а также отечественные автомобили Lada.
Эксперты связывают число угонов с дефицитом автозапчастей на рынке. Как правило, преступники выбирают именно те марки, у которых высокий спрос на запчасти.
С этим утверждением согласна гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Она отмечает, что рост популярности китайских машин у преступников возник именно в связи с логистическими сбоями при доставке деталей из КНР. Нередко официальные комплектующие могут идти месяцами, поэтому владельцы соглашаются купить детали с разобранных машин.
По ее словам, проблемы с запчастями начали появляться еще в 2022 году, но теперь они обостряются. Дилеры распродали остатки оригинальных комплектующих, а преступники изучили рынок и подстроились к заказным кражам под нужды автосервисов. Интересом пользуются грузовики FAW и Shacman, которые активно используют в логистике и сельском хозяйстве. В частности, особенно велик спрос на двигатели и коробки передач.
В Бурятии полегче
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, по итогам первого квартала 2025 года в Бурятии зарегистрировано 28 случаев неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения (угон), из них десять случаев - в Улан-Удэ. Также зафиксировано девять краж автомобилей и механизмов транспортного назначения, из которых пять случаев произошли в Улан-Удэ. Владельцам вернули 34 транспортных средства.
В аналогичном периоде 2024 года зарегистрировано 38 угонов (29 - в Улан-Удэ) и десять краж механизмов транспортного назначения, из них пять - в столице Бурятии.
Анализ преступлений этой категории показывает, что чаще всего угоняются автомобили отечественного производства марки «ВАЗ», а также автомобили марки Toyota, выпущенные в конце 90-х годов. При этом наблюдается снижение роста регистрации случаев угонов среди дорогостоящих автомобилей. В отчетный период в зоне обслуживания не зарегистрирован угон или кража грузовых автомобилей и специализированной техники.
Как отмечают в МВД, чаще всего машины угоняют из дворов. Из гаражей же авто крадут крайне редко. В большинстве случаев злоумышленники действуют из хулиганских побуждений и угоняют транспорт с целью покататься. Анализ показал, что практически все угнанные или похищенные автомобили не были оборудованы системами безопасности, за исключением стандартных, предусмотренных заводом-изготовителем, если таковые имеются. Кроме того, выявлены случаи халатного отношения владельцев к своим транспортным средствам. К таким случаям можно отнести оставление автомобиля с ключом в замке зажигания, когда владельцы объясняют свое поведение спешкой и необходимостью ненадолго отойти по делам. Также часто машины оставляют возле домов или в ограде частного участка, а иногда даже в гараже с открытым доступом через входные двери и, как бывает в большинстве случаев, с ключами внутри.
Как отмечают в ведомстве, наиболее распространенный способ угона — проворот замка зажигания и замка водительской двери.
На втором месте случаи, когда преступники разбивают боковое окно автомобиля, после чего запускают двигатель путем замыкания электропроводки или с использованием специализированного оборудования.
Зачастую при подготовке к преступлениям или их совершении злоумышленники сталкиваются с различными трудностями, такими как охраняемые территории, паркинги, наличие камер видеонаблюдения во дворах и освещение мест совершения преступлений. «Затруднения» создают установленные системы безопасности, такие как «секретки», а также труднодоступность гаражей, оборудованных несколькими замками.
Камеры рулят
На снижение количества краж и угонов автомобилей в Бурятии влияют два фактора.
- Во-первых, это максимальное насыщение улиц и дорог видеокамерами. Когда видно, как человек выходит из подъезда, куда идет… И, если он угоняет машину, можно проследить его путь до конкретного места. И там уже найти его - дело техники. Даже если он уедет на этой машине из Улан-Удэ в район республики, то и там его легко найдут, - говорит улан-удэнский эксперт в области автомобильного сервиса Денис Рженев.
Во-вторых, подавляющее большинство автотранспорта в Бурятии — это иностранные автомобили японского производства. Которые либо изначально были оборудованы штатными сигнализациями, либо сами автовладельцы устанавливали на них системы защиты.
Автосигнализации - прекрасный способ защититься от автоворов, кто бы что ни говорил. Этим наш автопарк отличается от западных регионов страны, где до сих пор значительная часть машин — устаревшие отечественные модели, не оборудованные сигнализациями. К тому же возникают вопросы о сбыте краденых запчастей — много риска, в то время как любые запчасти на японские авто можно легко привезти на заказ. Платежеспособность населения республики достаточно высока, чтобы спокойно отказаться от покупок сомнительных деталей.
По словам эксперта, «тема угонов автотранспорта стала в республике неактуальной еще в нулевые.
Что касается угонов автомобилей из республики в другие регионы, то здесь тоже очень много рисков.
Напомним, в 2022 году МВД РФ запустило в эксплуатацию систему «Паутина», которая может в том числе отслеживать находящиеся в розыске авто при передвижении их внутри и между регионами в режиме реального времени.
Советы не помешают
Тем не менее в МВД по Бурятии советуют автовладельцам не расслабляться. В целях профилактики недопущения краж и угонов автомобиля собственникам рекомендуется:
1) парковать автомашины (особенно в ночное время) в гаражи, на охраняемые и оборудованными системами видеонаблюдения паркинги, стоянки;
2) оборудовать автотранспорт противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства, GPS (ГЛОНАС) и GSM-маяки - это блокирующие приспособления для рулевой колонки, педалей или рычага переключения передач, звуковая сигнализация; рекомендуется использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, расположенное в потайных местах автомобиля;
3) не хранить в одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов;
4) при наличии собственного гаража обязательно оборудовать его одновременно навесными и внутренними замками (по возможности - системами охраны);
5) не оставлять ключи автомобиля в прихожей либо близко к входной двери, так как злоумышленники с помощью специального оборудования (ретранслятора) могут перехватить сигнал брелка (иммобилайзера);
6) автомашины, имеющие на кузове рисунки (граффити), неоригинальные элементы и т.п., угоняют очень редко;
7) при обнаружении неисправности (отказе) в работе систем защиты автомашины (сигнализации, заводского брелока и т.п.) необходимо сразу обратиться к специалистам (сервисный центр, СТО и т.п.).
Тегиавтомобиль угон