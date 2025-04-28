Антикража бурятского рынка

По ее словам, проблемы с запчастями начали появляться еще в 2022 году, но теперь они обостряются. Дилеры распродали остатки оригинальных комплектующих, а преступники изучили рынок и подстроились к заказным кражам под нужды автосервисов. Интересом пользуются грузовики FAW и Shacman, которые активно используют в логистике и сельском хозяйстве. В частности, особенно велик спрос на двигатели и коробки передач.





С начала 2025 года в России резко выросло число автоугонов. По сравнению с тем же временем прошлого года, их стало больше на 70%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ВСК. В Бурятии, напротив, число угонов снижается, и столь удивительный феномен «Номер один» решил исследовать в этом материале.Как оказалось, чаще всего угоняют грузовики (54%), а среди легковых автомобилей лидерство досталось китайским Chery и Haval. В «Альфастраховании» подтвердили рост интереса преступников к китайским брендам, но самыми угоняемыми страховщики назвали корейские бренды «Хендай» и Kia, а также отечественные автомобили Lada.Эксперты связывают число угонов с дефицитом автозапчастей на рынке. Как правило, преступники выбирают именно те марки, у которых высокий спрос на запчасти.С этим утверждением согласна гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Она отмечает, что рост популярности китайских машин у преступников возник именно в связи с логистическими сбоями при доставке деталей из КНР. Нередко официальные комплектующие могут идти месяцами, поэтому владельцы соглашаются купить детали с разобранных машин.Главным каналом сбыта стали «серые» станции техобслуживания и онлайн-платформы, где не нужны документы. Нередко запчасти везут в регионы с сильным дефицитом, например, в северокавказские республики, где машины «теряются».Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, по итогам первого квартала 2025 года в Бурятии зарегистрировано 28 случаев неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения (угон), из них десять случаев - в Улан-Удэ. Также зафиксировано девять краж автомобилей и механизмов транспортного назначения, из которых пять случаев произошли в Улан-Удэ. Владельцам вернули 34 транспортных средства.В аналогичном периоде 2024 года зарегистрировано 38 угонов (29 - в Улан-Удэ) и десять краж механизмов транспортного назначения, из них пять - в столице Бурятии.Анализ преступлений этой категории показывает, что чаще всего угоняются автомобили отечественного производства марки «ВАЗ», а также автомобили марки Toyota, выпущенные в конце 90-х годов. При этом наблюдается снижение роста регистрации случаев угонов среди дорогостоящих автомобилей. В отчетный период в зоне обслуживания не зарегистрирован угон или кража грузовых автомобилей и специализированной техники.Как отмечают в МВД, чаще всего машины угоняют из дворов. Из гаражей же авто крадут крайне редко. В большинстве случаев злоумышленники действуют из хулиганских побуждений и угоняют транспорт с целью покататься. Анализ показал, что практически все угнанные или похищенные автомобили не были оборудованы системами безопасности, за исключением стандартных, предусмотренных заводом-изготовителем, если таковые имеются. Кроме того, выявлены случаи халатного отношения владельцев к своим транспортным средствам. К таким случаям можно отнести оставление автомобиля с ключом в замке зажигания, когда владельцы объясняют свое поведение спешкой и необходимостью ненадолго отойти по делам. Также часто машины оставляют возле домов или в ограде частного участка, а иногда даже в гараже с открытым доступом через входные двери и, как бывает в большинстве случаев, с ключами внутри.Как отмечают в ведомстве, наиболее распространенный способ угона — проворот замка зажигания и замка водительской двери.На втором месте случаи, когда преступники разбивают боковое окно автомобиля, после чего запускают двигатель путем замыкания электропроводки или с использованием специализированного оборудования.Зачастую при подготовке к преступлениям или их совершении злоумышленники сталкиваются с различными трудностями, такими как охраняемые территории, паркинги, наличие камер видеонаблюдения во дворах и освещение мест совершения преступлений. «Затруднения» создают установленные системы безопасности, такие как «секретки», а также труднодоступность гаражей, оборудованных несколькими замками.На снижение количества краж и угонов автомобилей в Бурятии влияют два фактора.- Во-первых, это максимальное насыщение улиц и дорог видеокамерами. Когда видно, как человек выходит из подъезда, куда идет… И, если он угоняет машину, можно проследить его путь до конкретного места. И там уже найти его - дело техники. Даже если он уедет на этой машине из Улан-Удэ в район республики, то и там его легко найдут, - говорит улан-удэнский эксперт в области автомобильного сервиса Денис Рженев.Во-вторых, подавляющее большинство автотранспорта в Бурятии — это иностранные автомобили японского производства. Которые либо изначально были оборудованы штатными сигнализациями, либо сами автовладельцы устанавливали на них системы защиты.Автосигнализации - прекрасный способ защититься от автоворов, кто бы что ни говорил. Этим наш автопарк отличается от западных регионов страны, где до сих пор значительная часть машин — устаревшие отечественные модели, не оборудованные сигнализациями. К тому же возникают вопросы о сбыте краденых запчастей — много риска, в то время как любые запчасти на японские авто можно легко привезти на заказ. Платежеспособность населения республики достаточно высока, чтобы спокойно отказаться от покупок сомнительных деталей.По словам эксперта, «тема угонов автотранспорта стала в республике неактуальной еще в нулевые.Что касается угонов автомобилей из республики в другие регионы, то здесь тоже очень много рисков.Напомним, в 2022 году МВД РФ запустило в эксплуатацию систему «Паутина», которая может в том числе отслеживать находящиеся в розыске авто при передвижении их внутри и между регионами в режиме реального времени.Тем не менее в МВД по Бурятии советуют автовладельцам не расслабляться. В целях профилактики недопущения краж и угонов автомобиля собственникам рекомендуется:1) парковать автомашины (особенно в ночное время) в гаражи, на охраняемые и оборудованными системами видеонаблюдения паркинги, стоянки;2) оборудовать автотранспорт противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства, GPS (ГЛОНАС) и GSM-маяки - это блокирующие приспособления для рулевой колонки, педалей или рычага переключения передач, звуковая сигнализация; рекомендуется использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, расположенное в потайных местах автомобиля;3) не хранить в одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов;4) при наличии собственного гаража обязательно оборудовать его одновременно навесными и внутренними замками (по возможности - системами охраны);5) не оставлять ключи автомобиля в прихожей либо близко к входной двери, так как злоумышленники с помощью специального оборудования (ретранслятора) могут перехватить сигнал брелка (иммобилайзера);6) автомашины, имеющие на кузове рисунки (граффити), неоригинальные элементы и т.п., угоняют очень редко;7) при обнаружении неисправности (отказе) в работе систем защиты автомашины (сигнализации, заводского брелока и т.п.) необходимо сразу обратиться к специалистам (сервисный центр, СТО и т.п.).