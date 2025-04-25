Жительница Бурятии победила во Всероссийском конкурсе плакатного искусства

14-летняя Анна Маркаускайте из Северобайкальска стала победительницей конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов» (возрастное ограничение 6+). Ее работа «Не съев ни грамма» в категории «Надежда России» привлекла внимание жюри.

На плакате юной художницы изображен Даниил Иванович Кютинен, который во время блокады Ленинграда работал пекарем на Левашовском хлебозаводе. Он скончался от истощения 3 февраля 1942 года, не позволив себе съесть ни одного грамма хлеба, предназначенного для голодающих. Имя этого героя внесено в Памятную книгу Ленинградских блокадников.

— Плакаты - это простая, образная, но при этом одна из самых мотивирующих к действию форм искусства. В 13 номинациях мы охватили все сферы жизни: работа, семья, отдых, спорт. В номинациях нет политической категории, но они отражают базовые ценности, которые на самом деле и являются основой жизни государства, - отметил Григорий Куранов, заместитель полпреда Президента РФ в ДФО.

Всего на конкурс поступило более 3 тыс. работ из 84 регионов России и шести зарубежных стран.

Было определено 59 победителей в 13 номинациях. Самыми активными участниками конкурса стали подростки и молодые люди от 10 до 21 года, что составляет 73% от общего числа участников.

Со всеми работами победителей можно ознакомиться на сайте проекта: время-смыслов.рф/award.

Фото: сайт проекта «Время смыслов» https://время-смыслов.рф/award