Жители Бурятии в апреле получат вторую пенсию

В Бурятии большинство пенсионеров в апреле получат свои пенсии раньше срока - накануне майских праздников. Досрочная выплата коснется всех, кому приходят поступления через банк. А вот почтовые отделения будут доставлять пенсии по привычному графику.«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — сообщает Социальный фонд РФ в своем Telegram-канале.С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.Досрочно выплатят все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Кроме того, другие выплаты Соцфонда, которые приходят вместе с пенсией, тоже поступят на счета россиян досрочно.Это позволит жителям Бурятии пенсионного возраста приобрести необходимые продукты и подарки раньше начала майских праздников.Тем, кто получает выплаты через «Почту России», придется подождать - им деньги за май доставят в привычные для себя даты. Доставка пенсий на дом начнется с 3 мая и продлится до 25 мая.Более высокая пенсия в мае ждет несколько категорий пенсионеров. В их числе 80-летние пенсионеры, а также сотрудники авиационной и угольной отраслей.