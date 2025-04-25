Общество 25.04.2025 в 17:07

У наркоманов Бурятии изъяли свыше 220 кг наркотиков

Причастными к наркообороту в республике оказалось 225 человек
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Текст: Елена Кокорина
У наркоманов Бурятии изъяли свыше 220 кг наркотиков

За первый квартал 2025 года сотрудники полиции Бурятии поймали 225 человек, совершивших наркопреступления. Среди них оказалось 17 наркосбытчиков. Общий вес изъятых у них наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ составил свыше 220 кг.

Накануне в МВД республики подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2025 года. Согласно отчету правоохранителей, в республике в два раза сократилось количество разбоев и карманных краж, а величина квартирных краж уменьшилась почти вполовину.

Помимо этого, по итогам 1 квартала на 3% отмечается снижение
убийств и покушений на убийство, на 43% – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе на 71,4% – повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, на 20% – краж, на 42% – квартирных краж, на 10% - краж транспортных средств, на 18% - краж скота , на 22% – хищений сотовых телефонов, на 21,1% - вымогательств, на 26,3% – угонов.
Количество бытовых преступлений снизилось на 14%, а совершаемых в состоянии алкогольного опьянения – на 20,6%.

Также, сотрудниками полиции выявлено 180 преступлений экономической направленности, из которых больше половины относятся к тяжким и особо тяжким преступным деяниям.

Фото: Номер один


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