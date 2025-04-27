Общество 27.04.2025 в 12:16

В Улан-Удэ намечается плановые отключения холодной воды

Ресурсовики предупреждают о том, что коммунальные работы пройдут 28 апреля
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ намечается плановые отключения холодной воды

В связи с проведением плановых работ по переключению выноса трубы Д-160 мм. по адресу 105-й микрорайон д. 40. 28 апреля с 10:00 до 21:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения.

- Просим заранее запастись необходимым количеством воды, - МУП «Водоканал». - По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33.

Адреса, которые попали под отключение:

- Мкр. 105 кв : д. 1/1, 2/1, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 47, 48, 51, б/н. 

- Мкр. 106: д. 8, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 84, 87, 93, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 114, 120, 121, 123, 124, 126, 166. 

- Ул. Академическая: д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а/1, 10а, 12а. 

- Ул. Академическая, 2-й проезд: д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19. 

- Ул. Академическая, 3-й проезд: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Ул. Академическая, 4-й проезд: д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 

- Ул. Академическая, 6-й проезд: д. 4, 12, 14, 16, 18. 

- Ул. Золотые пески, 1-я: д. 2, 2а, 36, 38а, 44.

Фото: МУП «Водоканал»

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водоканал вода

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