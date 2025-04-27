В Мухоршибирском районе пропала 61-летняя женщина

Сегодня, благодаря группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», стало известно о том, что разыскивается жительница района. 61-летняя Раиса Суменкова ушла из дома родственников еще 14 апреля. В последний раз женщину видели в Цолге 15 числа около 17:00 вечера.

- С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - сообщают в группе.

Приметы: азиатской внешности, рост 155 см, волосы коричневые до плеч.

Особые приметы: родинка на подбородке, шрам на губе. Была одета: куртка джинсовая, синего цвета с красным капюшоном, берет белый.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по номерам: 8-30143-21330, 8-30143-21839, 8-924-396-9955 (ОМВД района) или 102, 112 (полиция).

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»