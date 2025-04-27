Общество 27.04.2025 в 13:08

В Еравнинском районе ликвидировали лесные пожары

Возгорания в лесных массивах были зафиксированы сразу в нескольких местах
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Текст: Номер один
В Еравнинском районе ликвидировали лесные пожары

Напомним, на прошлое неделе в Еравнинском районе из-за возникшей пожароопасной обстановки был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Положение осложнил сильный ветер и длительный период отсутствия осадков. Возгорания в лесных массивах были зафиксированы сразу в нескольких местах.

В настоящее время все лесные пожары потушены. Слова благодарности за оказанную помощь в локализации и ликвидации лесных пожаров глава МО «Еравнинский район» Чингис Цыренжапов выразил работникам Авиалесоохраны, которые прибыли из других районов и столицы Бурятии и тушили огонь в наших лесах. Он отметил, что огнеборцы трудились на наиболее опасных участках: «Чрезвычайную ситуацию удалось переломить благодаря высокому профессионализму и слаженной работе всех задействованных сил».

После глава района вручил благодарственные письма сотрудникам Сосново-Озерского, Бичурского, Хоринского, Баргузинского, Усть-Баргузинского, Улан-Удэнского и Багдаринского авиаотделений АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов».  Они сделали всё возможное, чтобы пожары на территории района были ликвидированы, предотвращено распространение огня на прилегающие лесные массивы, обеспечена безопасность граждан и населенных пунктов.

Фото: Администрации МО «Еравнинский район»

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