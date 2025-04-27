В Бурятии порядок начисления детских пособий изменится с 15 мая

С 15 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий. По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова ключевое изменение заключается в сокращении расчетного периода для оценки доходов семьи.

Теперь при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только три или шесть месяцев. Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня.

Вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума.

Ранее даже минимальное превышение - в несколько десятков рублей - автоматически лишало семью права на поддержку. Теперь ситуация меняется: предусмотрен нормативный порог, при котором помощь будет назначаться даже при формальном несоответствии по доходу.

Третье изменение - пересмотр методики расчета дохода: теперь не будет учитываться сумма уплаченного НДФЛ.

Дополнительно с 2026 года заработает новая налоговая мера: для родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума ставка НДФЛ снизится до 6%.

Фото: «Номер один»