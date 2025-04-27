Жертвы аферистов наконец-то выдохнут

Кредит, который мошенники оформили на жертву, взломав его аккаунт в банковском приложении, признали недействительным.

Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ: «Кредитный договор, заключенный от имени клиента путем его обмана или в результате иных неправомерных действий третьих лиц с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным».

Как уточнил ТАСС, согласно уголовному делу, включенному в обзор, злоумышленники позвонили на горячую линию банка жертвы от ее имени, переподключив телефонный номер клиента на свой, и дистанционно отключили функцию удаленного оповещения, после чего с использованием удаленной подписи оформили на имя пострадавшего кредит на сумму 265,5 тыс. рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела следствие определило мошенника и объявило его в розыск. При этом суд первой инстанции, а также апелляционная и кассационная инстанции, в которые обращалась жертва, назвали ее действия неосмотрительными, и только Верховный суд РФ встал на сторону клиента банка, указав, что банковская организация должна относиться к дистанционным оформлениям кредитов с повышенной осторожностью, добавили в «Газета.Ru».

Иными словами, кредиты, оформленные мошенниками, считаются недействительными, решил Верховный суд России. По данным прокуратуры РБ по данным на конец апреля 2025 года 696 жителей республики с начала года стали жертвами киберпреступников. Общий ущерб от действий преступников превысил 154 млн. В ряде случаев преступники путем взлома банковских приложений получали доступ, а финансам граждан.

Фото: «Номер один»