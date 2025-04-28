Общество 28.04.2025 в 09:26

Мотоцикл-мечта улан-удэнца оказался выдуманной легендой мошенника

За несуществующий товар он перевел мошеннику 150 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Мотоцикл-мечта улан-удэнца оказался выдуманной легендой мошенника

За несуществующий на деле советский мотоцикл «Ява» не ожидавший подвоха 55-летний житель Улан-Удэ перевел мошеннику 150 тысяч рублей. С продавцом он связался по объявлению на популярном сервисе по покупке/продаже товаров и услуг и тот сразу предложил перевести общение на площадке в сторонний мессенджер.

- В ходе переписки участники сделки договорились о цене, сроках и способе доставки. Согласно договоренности, покупатель перечислил на указанный продавцом банковский счет 150 тысяч рублей. Продавец, в свою очередь, в дальнейшем должен был организовать доставку мотоцикла в г. Улан-Удэ. После перевода денежных средств продавец отправил горожанину фотографию накладной. В документе было сказано, что мотоцикл должен прибыть в г. Улан-Удэ через одну из транспортных компаний, - рассказали в полиции республики.

Следующим утром мужчина позвонил в транспортную компанию, чтобы уточнить подробности отправки приобретенного транспорта, однако сотрудники компании сообщили, что отправка груза была отменена.

Всего за прошедшие выходные жители Бурятии потеряли более 318 тысяч рублей, из них более 312 тысяч рублей – по г. Улан-Удэ. На обманные уловки также попались жители Заиграевского и Тункинского районов.

Фото: loon.site 

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