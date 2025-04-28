Бюджет республики вырос на 11,7 млн рублей благодаря местным водителям

Судебные приставы Бурятии взыскали с водителей, управлявших автомобилем в пьяном состоянии 11,7 миллионов рублей. Исполнительные производства были возбуждены в отношении тех, кто не оплатил штраф в добровольном порядке.

- Помимо ареста банковских счетов, взыскания задолженности с зарплаты и пенсии, запрета на выезд из страны, а также запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортных средств, судебные приставы могут привлечь должников к административной ответственности за уклонение от выплаты административных штрафов. В этом случае может быть назначено наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - предупредил врио главного судебного пристава республики Вячеслав Хертуев.

Фото: Елена Кокорина