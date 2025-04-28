Общество 28.04.2025 в 10:42

«Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается»

В Улан-Удэ заложили первый камень под строительство жилого квартала «Улаан Хото»
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«Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается»

25 апреля в историческом центре нашего города торжественно заложили первый камень и капсулу времени на месте строительства будущего жилого квартала «Улаан Хото», который является одним из ключевых элементов мастер-плана столицы Бурятии, одобренного Президентом России. Участие в церемонии приняли министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Всего в центре города возведут 15 жилых корпусов, общей площадью почти 200 тыс. кв. м. Там также появятся два детских сада, школа, поликлиника и т.д.

– Первая особенность заключается в том, что проект реализуется в исторической части города. Поэтому подготовительная работа потребовала большого количества исследований и изысканий. В частности, историческая структура улиц определяет конфигурацию и ее нельзя менять. Это повлияло на расположение и этажность зданий, – отметил заместитель генерального директора дирекции по региональному девелопменту «ПИК» Владимир Антонов. – Другой же, еще одной, особенностью стало состояние грунтов. Для решения этого вопроса мы привлекли ведущих российских экспертов.

Первые два жилых комплекса планируется ввести в эксплуатацию уже в 2027 году. В целом же застройку окончательно завершат ближе к 2033 году.

– Два жилых корпуса будут предназначены для переселения жителей из границ квартала, – упомянул Антонов.

Начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров оперативно добавил, что «на сегодняшний день, для строительства новой инфраструктуры уже переселили 187 собственников. Им предоставили равнозначное жилье или денежные компенсации. Всего же в новые условия переедут почти 2 тыс. жителей исторического центра».

ЖК, в общей сложности, будет состоять из 619 квартир – как с предчистовой отделкой, так и с черновой. Максимальная этажность зданий – 16, минимальная – 5.

Стоит отметить, что вдоль «Улаан Хото» протянется и прогулочный бульвар с буддийской ступой. Он соединит Национальный музей и театр «Байкал», которые будут построены в национальном стиле с использованием архитектурных элементов и цветов, отражающих культуру нашего региона.

Из других проектных особенностей хотелось бы отдельно выделить зоны лобби – входные группы, из которых будет два выхода: как на главные улицы, так и в обособленные дворы без доступа машин.

Глава Республики Бурятия выразил особую благодарность министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову сказав, что «без его поддержки ничего бы этого не было».

– Только за счет дальневосточных мер поддержки у нас в принципе стала реализация этого проекта, – констатировал Алексей Цыденов.

Приятным бонусом станет еще и то, что будут отреставрированы 13 объектов культурного наследия: в старинных деревянных домах вернут прежний вид резным наличникам, отремонтируют несущие конструкции, в дома проведут современные коммуникации.

– Есть такая поговорка русская: «Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается». Тем не менее я рассчитываю на то, что увиденное мной быстро вырастет и Улан-Удэ заиграет новыми красками, – подытожил Алексей Чекунков.

Фото: egov-buryatia.ru

 

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