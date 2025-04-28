В Забайкальском нацпарке начался нерестовый период

С 25 апреля на акватории Забайкальского национального парка начал действовать период запрета на ловлю хариуса. Он продлится до 25 июня.

А с распалением льда по 20 июня наступит запрет на вылов всех видов рыбы:

- В озерах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющей озеро Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки Арангатуйский исток;

- В Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него.

- Нерест - это время, когда рыба активно мечет икру. Чем меньше беспокойства испытывают подводные обитатели в этот период, тем успешнее проходит процесс размножения, тем больше будет рыбы в водоемах в дальнейшем. Именно для этого вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов на этот период, - подчеркнули сотрудники нацпарка.

За ловлю рыбы в период нереста жителей Бурятии ждут административные штрафы от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, а также конфискация орудий лова и добытых водных биоресурсов.

- При причинении крупного ущерба (свыше 5 тысяч рублей) наступает уголовная ответственность, - предупредили в нацпарке.

Фото: Номер один