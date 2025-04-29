Банк за мошенников не в ответе?

В последние годы мошенники стали проблемой, по своим масштабам сравнимой разве что с коронавирусом в начале двадцатых. Власти постоянно возводят новые преграды для хитроумных любителей заработать на доверчивости, но пока что оборона выглядит дырявой и неубедительной. Даже ответственность банков за липовые кредиты, которую установили специальным законом, работает не всегда.Господин Борисов (фамилия изменена) жил себе обычной жизнью до тех пор, пока однажды ему не пришло письмо нотариуса, в котором говорилось о взыскании с него задолженности по кредитному договору.Наш герой сильно удивился, ведь, по его словам, никакой кредит он не брал и договоров не заключал. Борисов, конечно, отправился в полицию, которая возбудила уголовное дело. И в суд, требуя аннулировать кредитный договор.Там он припомнил, что в ноябре 2023 года на его номер поступил звонок от якобы сотрудника банка. И Борисов, следуя опасной тенденции, сообщил ему четырехзначный код, который, как выяснилось, оказался аналогом его собственноручной подписи.«При выдаче кредита банк не удостоверился в идентификации заемщика, в результате чего кредитные средства предоставили неустановленному лицу. Настаивает на удовлетворении исковых требований, компенсации морального вреда. Денежные средства были незаконно списаны с его банковской карты судебным приставом-исполнителем», - описывает ужас происходящего господин Борисов.Суд прежде всего установил главный факт: кредитный договор действительно был, и заключен он в ноябре 2023 года «путем направления цифрового пин-кода на номер мобильного телефона заемщика, указанный в заявлении об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты с активированием кода посредством АСП и последующим зачислением на счет заемщика кредитных средств».На слово Борисову суд не поверил: мало ли кто может, сославшись на мошенников, пытаться отказаться платить по кредиту…Номер, с использованием которого был заключен договор, как выяснил суд, действительно принадлежит Борисову. Иное лицо, как заявил сам истец, его телефоном воспользоваться не могло.Это все, по мнению судей, «свидетельствует о наличии воли истца на получение кредитных денежных средств, а само по себе его обращение в правоохранительные органы и возбуждение приостановленного в настоящее время уголовного дела по факту мошеннических действий в отсутствие правового решения не доказывают заключение договора в результате мошеннических действий».«Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что указанный кредитный договор подписан в электронном виде простой электронной подписью на основании заявлений заемщика о предоставлении кредита, - говорится в решении суда. - При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что истец не представил доказательств тому, что ответчик совершал какие бы то ни было противоправные действия в отношении истца, действовал недобросовестно, обманывал, вводил в заблуждение либо знал о совершении в отношении (Борисова. – Прим. ред.) мошеннических действий третьими лицами».По мнению судей, господин Борисов осознавал сущность, цель и последствия заключаемого договора, а «волеизъявление истца при заключении договора было направлено на получение кредитных средств, которые предоставил ему ответчик в соответствии с оспариваемым договором».В общем, раз нет доказательств мошенничества (а где бы их взять?), то и кредит придется платить.«Распоряжение денежными средствами в пользу неустановленных лиц в результате их мошеннических действий истец осуществил самостоятельно и без ведома банка, - пишет суд. - Доводы о том, что ущерб, причиненный ему преступными действиями третьих лиц, установлен следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела, судебная коллегия находит несостоятельными и преждевременными. Предполагаемый материальный ущерб истцу мог быть причинен не по причине ненадлежащего оказания ответчиком банковских услуг, а вследствие противоправных действий неизвестных лиц, за которые законом предусмотрено уголовное преследование. Вместе с тем эти обстоятельства подлежат установлению в рамках уголовного дела, доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения банком своих обязательств истец не представил».В общем, суд встал на сторону банка и обязал беднягу платить по кредиту, даже если он и отдал потом все эти деньги мошенникам.Между тем уже после заключения договора Борисова с банком, в июле 2024 года, в силу вступил закон, который обязывает банки вернуть гражданам похищенные мошенниками деньги.Согласно изменениям, банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица. Но только в ряде случаев. Например, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Или если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Также деньги вернут, если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода составляет 60 дней).В том же законе прописано, что банки и платежные системы обязаны проверять подозрительные операции и приостанавливать явно мошеннические действия между счетами физлиц, даже если имеется согласие клиента. Кредитные организации могут замораживать такие операции на два дня. Если клиент принял такое решение не под давлением мошенников и не изменил его через двое суток, деньги перечисляют автоматически.Тем не менее мошенники продолжают одолевать жителей Бурятии. Более того, изобретательные телефонные хищники придумывают все новые и новые схемы обмана.Так, буквально на днях стало известно о случае в Иволгинском районе. 20 апреля в полицию по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница, работающая воспитателем в детском саду. Сельчанка рассказала, что соседка попросила воспользоваться ее банковской картой: сообщить номер и код из СМС для якобы получения бонусных баллов. Передача информации обернулась списанием денег, и женщина заблокировала карту.- Однако обратившаяся за услугой 45-летняя соседка сама подверглась обману. Она ответила на звонок лжесотрудницы банка, которая предложила зачислить бонусные баллы и уточнила последние цифры сначала одной банковской карты, затем другой и попросила продиктовать три цифры с их оборотных сторон. Не раздумывая, сельчанка передала запрашиваемые защитные коды. Однако оказалось, что отправка 4000 баллов невозможна, и псевдоработница банка порекомендовала найти доверительное лицо. За помощью женщина обратилась к соседке-подруге, у которой, как говорилось ранее, со счета в результате списалось более 300 тыс. рублей. Об этом сельчанки узнали из поступивших СМС, - рассказали в МВД республики.Суммы, украденные у жителей Бурятии телефонными и кибермошенниками, исчисляются десятками миллионов. И остановить это безумие можно только собственной бдительностью.