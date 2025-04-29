Общество 29.04.2025 в 06:00
Банк за мошенников не в ответе?
Житель Бурятии не смог доказать, что не брал кредит
Текст: Станислав Сергеев
В последние годы мошенники стали проблемой, по своим масштабам сравнимой разве что с коронавирусом в начале двадцатых. Власти постоянно возводят новые преграды для хитроумных любителей заработать на доверчивости, но пока что оборона выглядит дырявой и неубедительной. Даже ответственность банков за липовые кредиты, которую установили специальным законом, работает не всегда.
Звонок от «сотрудника банка»
Господин Борисов (фамилия изменена) жил себе обычной жизнью до тех пор, пока однажды ему не пришло письмо нотариуса, в котором говорилось о взыскании с него задолженности по кредитному договору.
Наш герой сильно удивился, ведь, по его словам, никакой кредит он не брал и договоров не заключал. Борисов, конечно, отправился в полицию, которая возбудила уголовное дело. И в суд, требуя аннулировать кредитный договор.
Там он припомнил, что в ноябре 2023 года на его номер поступил звонок от якобы сотрудника банка. И Борисов, следуя опасной тенденции, сообщил ему четырехзначный код, который, как выяснилось, оказался аналогом его собственноручной подписи.
«При выдаче кредита банк не удостоверился в идентификации заемщика, в результате чего кредитные средства предоставили неустановленному лицу. Настаивает на удовлетворении исковых требований, компенсации морального вреда. Денежные средства были незаконно списаны с его банковской карты судебным приставом-исполнителем», - описывает ужас происходящего господин Борисов.
Уголовка ничего не доказывает
Суд прежде всего установил главный факт: кредитный договор действительно был, и заключен он в ноябре 2023 года «путем направления цифрового пин-кода на номер мобильного телефона заемщика, указанный в заявлении об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты с активированием кода посредством АСП и последующим зачислением на счет заемщика кредитных средств».
На слово Борисову суд не поверил: мало ли кто может, сославшись на мошенников, пытаться отказаться платить по кредиту…
Номер, с использованием которого был заключен договор, как выяснил суд, действительно принадлежит Борисову. Иное лицо, как заявил сам истец, его телефоном воспользоваться не могло.
Это все, по мнению судей, «свидетельствует о наличии воли истца на получение кредитных денежных средств, а само по себе его обращение в правоохранительные органы и возбуждение приостановленного в настоящее время уголовного дела по факту мошеннических действий в отсутствие правового решения не доказывают заключение договора в результате мошеннических действий».
Банк ни при чем?
«Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что указанный кредитный договор подписан в электронном виде простой электронной подписью на основании заявлений заемщика о предоставлении кредита, - говорится в решении суда. - При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что истец не представил доказательств тому, что ответчик совершал какие бы то ни было противоправные действия в отношении истца, действовал недобросовестно, обманывал, вводил в заблуждение либо знал о совершении в отношении (Борисова. – Прим. ред.) мошеннических действий третьими лицами».
По мнению судей, господин Борисов осознавал сущность, цель и последствия заключаемого договора, а «волеизъявление истца при заключении договора было направлено на получение кредитных средств, которые предоставил ему ответчик в соответствии с оспариваемым договором».
В общем, раз нет доказательств мошенничества (а где бы их взять?), то и кредит придется платить.
«Распоряжение денежными средствами в пользу неустановленных лиц в результате их мошеннических действий истец осуществил самостоятельно и без ведома банка, - пишет суд. - Доводы о том, что ущерб, причиненный ему преступными действиями третьих лиц, установлен следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела, судебная коллегия находит несостоятельными и преждевременными. Предполагаемый материальный ущерб истцу мог быть причинен не по причине ненадлежащего оказания ответчиком банковских услуг, а вследствие противоправных действий неизвестных лиц, за которые законом предусмотрено уголовное преследование. Вместе с тем эти обстоятельства подлежат установлению в рамках уголовного дела, доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения банком своих обязательств истец не представил».
Запоздали на полгода
В общем, суд встал на сторону банка и обязал беднягу платить по кредиту, даже если он и отдал потом все эти деньги мошенникам.
Между тем уже после заключения договора Борисова с банком, в июле 2024 года, в силу вступил закон, который обязывает банки вернуть гражданам похищенные мошенниками деньги.
Согласно изменениям, банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица. Но только в ряде случаев. Например, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Или если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Также деньги вернут, если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода составляет 60 дней).
В том же законе прописано, что банки и платежные системы обязаны проверять подозрительные операции и приостанавливать явно мошеннические действия между счетами физлиц, даже если имеется согласие клиента. Кредитные организации могут замораживать такие операции на два дня. Если клиент принял такое решение не под давлением мошенников и не изменил его через двое суток, деньги перечисляют автоматически.
Новые схемы
Тем не менее мошенники продолжают одолевать жителей Бурятии. Более того, изобретательные телефонные хищники придумывают все новые и новые схемы обмана.
Так, буквально на днях стало известно о случае в Иволгинском районе. 20 апреля в полицию по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница, работающая воспитателем в детском саду. Сельчанка рассказала, что соседка попросила воспользоваться ее банковской картой: сообщить номер и код из СМС для якобы получения бонусных баллов. Передача информации обернулась списанием денег, и женщина заблокировала карту.
- Однако обратившаяся за услугой 45-летняя соседка сама подверглась обману. Она ответила на звонок лжесотрудницы банка, которая предложила зачислить бонусные баллы и уточнила последние цифры сначала одной банковской карты, затем другой и попросила продиктовать три цифры с их оборотных сторон. Не раздумывая, сельчанка передала запрашиваемые защитные коды. Однако оказалось, что отправка 4000 баллов невозможна, и псевдоработница банка порекомендовала найти доверительное лицо. За помощью женщина обратилась к соседке-подруге, у которой, как говорилось ранее, со счета в результате списалось более 300 тыс. рублей. Об этом сельчанки узнали из поступивших СМС, - рассказали в МВД республики.
Суммы, украденные у жителей Бурятии телефонными и кибермошенниками, исчисляются десятками миллионов. И остановить это безумие можно только собственной бдительностью.
Звонок от «сотрудника банка»
Господин Борисов (фамилия изменена) жил себе обычной жизнью до тех пор, пока однажды ему не пришло письмо нотариуса, в котором говорилось о взыскании с него задолженности по кредитному договору.
Наш герой сильно удивился, ведь, по его словам, никакой кредит он не брал и договоров не заключал. Борисов, конечно, отправился в полицию, которая возбудила уголовное дело. И в суд, требуя аннулировать кредитный договор.
Там он припомнил, что в ноябре 2023 года на его номер поступил звонок от якобы сотрудника банка. И Борисов, следуя опасной тенденции, сообщил ему четырехзначный код, который, как выяснилось, оказался аналогом его собственноручной подписи.
«При выдаче кредита банк не удостоверился в идентификации заемщика, в результате чего кредитные средства предоставили неустановленному лицу. Настаивает на удовлетворении исковых требований, компенсации морального вреда. Денежные средства были незаконно списаны с его банковской карты судебным приставом-исполнителем», - описывает ужас происходящего господин Борисов.
Уголовка ничего не доказывает
Суд прежде всего установил главный факт: кредитный договор действительно был, и заключен он в ноябре 2023 года «путем направления цифрового пин-кода на номер мобильного телефона заемщика, указанный в заявлении об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты с активированием кода посредством АСП и последующим зачислением на счет заемщика кредитных средств».
На слово Борисову суд не поверил: мало ли кто может, сославшись на мошенников, пытаться отказаться платить по кредиту…
Номер, с использованием которого был заключен договор, как выяснил суд, действительно принадлежит Борисову. Иное лицо, как заявил сам истец, его телефоном воспользоваться не могло.
Это все, по мнению судей, «свидетельствует о наличии воли истца на получение кредитных денежных средств, а само по себе его обращение в правоохранительные органы и возбуждение приостановленного в настоящее время уголовного дела по факту мошеннических действий в отсутствие правового решения не доказывают заключение договора в результате мошеннических действий».
Банк ни при чем?
«Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что указанный кредитный договор подписан в электронном виде простой электронной подписью на основании заявлений заемщика о предоставлении кредита, - говорится в решении суда. - При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что истец не представил доказательств тому, что ответчик совершал какие бы то ни было противоправные действия в отношении истца, действовал недобросовестно, обманывал, вводил в заблуждение либо знал о совершении в отношении (Борисова. – Прим. ред.) мошеннических действий третьими лицами».
По мнению судей, господин Борисов осознавал сущность, цель и последствия заключаемого договора, а «волеизъявление истца при заключении договора было направлено на получение кредитных средств, которые предоставил ему ответчик в соответствии с оспариваемым договором».
В общем, раз нет доказательств мошенничества (а где бы их взять?), то и кредит придется платить.
«Распоряжение денежными средствами в пользу неустановленных лиц в результате их мошеннических действий истец осуществил самостоятельно и без ведома банка, - пишет суд. - Доводы о том, что ущерб, причиненный ему преступными действиями третьих лиц, установлен следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела, судебная коллегия находит несостоятельными и преждевременными. Предполагаемый материальный ущерб истцу мог быть причинен не по причине ненадлежащего оказания ответчиком банковских услуг, а вследствие противоправных действий неизвестных лиц, за которые законом предусмотрено уголовное преследование. Вместе с тем эти обстоятельства подлежат установлению в рамках уголовного дела, доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения банком своих обязательств истец не представил».
Запоздали на полгода
В общем, суд встал на сторону банка и обязал беднягу платить по кредиту, даже если он и отдал потом все эти деньги мошенникам.
Между тем уже после заключения договора Борисова с банком, в июле 2024 года, в силу вступил закон, который обязывает банки вернуть гражданам похищенные мошенниками деньги.
Согласно изменениям, банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица. Но только в ряде случаев. Например, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Или если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Также деньги вернут, если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода составляет 60 дней).
В том же законе прописано, что банки и платежные системы обязаны проверять подозрительные операции и приостанавливать явно мошеннические действия между счетами физлиц, даже если имеется согласие клиента. Кредитные организации могут замораживать такие операции на два дня. Если клиент принял такое решение не под давлением мошенников и не изменил его через двое суток, деньги перечисляют автоматически.
Новые схемы
Тем не менее мошенники продолжают одолевать жителей Бурятии. Более того, изобретательные телефонные хищники придумывают все новые и новые схемы обмана.
Так, буквально на днях стало известно о случае в Иволгинском районе. 20 апреля в полицию по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница, работающая воспитателем в детском саду. Сельчанка рассказала, что соседка попросила воспользоваться ее банковской картой: сообщить номер и код из СМС для якобы получения бонусных баллов. Передача информации обернулась списанием денег, и женщина заблокировала карту.
- Однако обратившаяся за услугой 45-летняя соседка сама подверглась обману. Она ответила на звонок лжесотрудницы банка, которая предложила зачислить бонусные баллы и уточнила последние цифры сначала одной банковской карты, затем другой и попросила продиктовать три цифры с их оборотных сторон. Не раздумывая, сельчанка передала запрашиваемые защитные коды. Однако оказалось, что отправка 4000 баллов невозможна, и псевдоработница банка порекомендовала найти доверительное лицо. За помощью женщина обратилась к соседке-подруге, у которой, как говорилось ранее, со счета в результате списалось более 300 тыс. рублей. Об этом сельчанки узнали из поступивших СМС, - рассказали в МВД республики.
Суммы, украденные у жителей Бурятии телефонными и кибермошенниками, исчисляются десятками миллионов. И остановить это безумие можно только собственной бдительностью.
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