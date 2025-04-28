Общество 28.04.2025 в 15:01

В Улан-Удэ говяжья тушенка оказалась не совсем говяжьей

В ней обнаружили ДНК еще одного животного
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ говяжья тушенка оказалась не совсем говяжьей
Фото: freepik.com
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по требованию прокуратуры проверило одно из мясоперерабатывающих предприятий Улан-Удэ, название которого не разглашается. В ходе проверки выяснилось удивительное.

«При отборе проб продукции выявлено несоответствие состава консервов «Говядина тушеная высший сорт» с заявленным в составе товара мясом. Данные лабораторных исследований показали, что в составе этой тушенки имеется ДНК лошади, что свидетельствует о фальсификации продукции», - сообщили в ведомстве.

Версию о том, что в говяжью тушенку положили не только говядину, подтвердило и дальнейшее разбирательство с привлечением данных ФГИС «Меркурий». Оно показало, что сырья в цех поступило на 26,3% меньше, чем было выработано продукции, что «подтверждает использование незаявленного сырья».

«Отсутствие информации о реальном составе продукции, а также происхождении используемого сырья вызывает обоснованное опасение в его качестве. Под контролем надзорного органа производитель отозвал консервы с торговых точек, остаток продукции утилизирован по выданному предписанию», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.

За данное нарушение должностное лицо предприятия, ответственное за качество вырабатываемой продукции, привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в продукции крупного мясокомбината Бурятии, название которого также не разглашалось, нашли антибиотик сульфаметазин.
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