В Улан-Удэ говяжья тушенка оказалась не совсем говяжьей

За данное нарушение должностное лицо предприятия, ответственное за качество вырабатываемой продукции, привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.







сульфаметазин Напомним, в прошлом году в продукции крупного мясокомбината Бурятии, название которого также не разглашалось, нашли антибиотик

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по требованию прокуратуры проверило одно из мясоперерабатывающих предприятий Улан-Удэ, название которого не разглашается. В ходе проверки выяснилось удивительное.«При отборе проб продукции выявлено несоответствие состава консервов «Говядина тушеная высший сорт» с заявленным в составе товара мясом. Данные лабораторных исследований показали, что в составе этой тушенки имеется ДНК лошади, что свидетельствует о фальсификации продукции», - сообщили в ведомстве.Версию о том, что в говяжью тушенку положили не только говядину, подтвердило и дальнейшее разбирательство с привлечением данных ФГИС «Меркурий». Оно показало, что сырья в цех поступило на 26,3% меньше, чем было выработано продукции, что «подтверждает использование незаявленного сырья».«Отсутствие информации о реальном составе продукции, а также происхождении используемого сырья вызывает обоснованное опасение в его качестве. Под контролем надзорного органа производитель отозвал консервы с торговых точек, остаток продукции утилизирован по выданному предписанию», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.