40-летняя сельчанка в Бурятии пришла в полицию после трехдневной пьянки с подростками

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские задержали подростка, который обокрал мать своего друга, прикарманив себе ее 50 тысяч рублей. Примечательным является тот факт, что перед происшествием 40-летняя сельская жительница три дня распивала спиртное вместе с сыном и ее 17-летним другом.

Обнаружив опустевший кошелек, женщина обратилась в полицию.

- На место происшествия выехали полицейские и выяснили, что 21 апреля в дом заявительницы приходил друг её сына, который проживает по соседству. В течение трех дней женщина и её сын с другом распивали спиртные напитки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего юношу. Он признался в совершении кражи и рассказал, что 21 апреля, во время застолья, заметил, что у хозяйки дома в кошельке находилась значительная сумма денег. Женщина не раз демонстрировала кошелек с деньгами. Когда она вышла с сыном во двор, юноша воспользовался моментом и похитил деньги, - рассказали в полиции республики.

Из украденных 50 тысяч рублей вернул хозяйке он лишь пять тысяч рублей, остальные же успел потратить. В полиции отмечают, что ранее молодой человек не имел проблем с законом и учится в колледже. Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik