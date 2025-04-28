Общество 28.04.2025 в 16:04

В Бурятии презентуют фильм о помощи Монголии во время ВОВ

Автор фильма – режиссер и худрук Буряад театра Олег Юмов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии презентуют фильм о помощи Монголии во время ВОВ

Жителям Бурятии к 80-летию Победы покажут документальный фильм под названием «Фронт» Цэгмид – символ дружбы» (возрастное ограничение 12+). Автор фильма – режиссер и художественный руководитель Буряад театра Олег Юмов.

Монголия - первая в мире страна, которая официально объявила о безвозмездной помощи СССР в борьбе с фашизмом и сделала многое для советских солдат. Один из эшелонов с подарками для Красной Армии в 1942 году сопровождала героиня картины Сүрэнхорлоогийн Цэгмид.

Сейчас знаменитой женщине-животноводу уже 102 года, в Монголии она известна под именем «Фронт» Цэгмид.

- Зрители узнают о малоизвестных фактах истории из уст живого участника событий. Работа над фильмом длилась в течение полутора лет, творческая группа Буряад театра несколько раз побывала в аймаке Дундговь, где в юрте вместе с внуками проживает легендарная «Фронт» Цэгмид. У известной на всю Монголию героической женщины трезвый и острый ум и отличная память, - рассказали в Буряад театре.

Фильм построен на интервью с самой С. Цэгмид, большую помощь в работе оказали материалы из личного архива героини.

В фильме заняты артисты Бурятского театра драмы Цырен Батоцыренов и Рая Бадмаева.

В канун Дня Победы, 3 мая, картина будет показана монгольскому зрителю в г. Улан-Батор.

В Бурятии презентация состоится 7 мая в 17:00 часов в кинотеатре «Еврозона» (ул. Балтахинова, 13, 3 этаж, 4 зал).

Возрастное ограничение 12+

   

Фото: Буряад театр

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80-летие ВОВ Бурятия

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