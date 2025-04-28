Общество 28.04.2025 в 16:34

Вооруженный 19-летний улан-удэнец вымогал деньги у однокурсника

Запугивая студента, он требовал 200 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Вооруженный 19-летний улан-удэнец вымогал деньги у однокурсника

Полиция Бурятии задержала 19-летнего студента техникума за вымогательство денег у своего однокурсника. Чтобы наверняка «выбить» из парня необходимую сумму, на встречу с ним он приехал с пистолетом и подмогой из троих товарищей.

Обратившийся в полицию потерпевший рассказал, что подрабатывает продавцом в круглосуточном продуктовом магазине.

- Когда юноша находился на очередной смене, к нему в компании трёх друзей приехал однокурсник и пригласил сесть в машину. Одногруппник попросил занять ему 200 тысяч рублей, но узнав, что такой суммой студент не располагает, предложил взять для него кредит, пообещав вернуть деньги после получения первой зарплаты. Снова получив отказ, злоумышленник достал из бардачка автомобиля пневматический пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Далее он направил опасный предмет на юношу и, запугивая его, стал требовать деньги, - рассказали в полиции республики.

Угрозы продолжались около 25 минут. Улучив момент, потерпевший выбежал из машины и спрятался в магазине, после чего вымогатель вместе с приятелями уехал.

- Чуть позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 19-летнего жителя Улан-Удэ. Студент не имеет дохода и ранее уже судим за грабёж. Его товарищей полицейские допросили в качестве свидетелей. Следователем возбуждено уголовное дело. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в МВД.

Фото: freepik

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