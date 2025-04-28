В Бурятии запретят ночные рыбалки на льду

Из-за браконьеров в Забайкальском нацпарке решено запретить ночевать на льду. Причина в том, что в апреле уже дважды госинспекторами опергруппы «Баргузин» были обнаружены незаконно установленные сети. Помимо этого, выявлен случай постановки сетевых экранов, в народе называемых «хапугами».

Места обнаружения находок – Забайкальский нацпарк, Чивыркуйский залив озера Байкал и специально выделенный участок для любительского лова рыбы «Огород».

- По предварительной информации, сети в ночное время суток ставили жители п. Усть-Баргузин, однако их личность пока установить не удалось. В связи с этим принято решение рассмотреть вопрос о запрете ночлега на льду после закрытия ледовых переправ и рекреационных участков. Окончательное решение будет принято на ежегодном научно-техническом совете учреждения. Данная мера направлена на сокращение числа нарушений и сохранение водных биологических ресурсов Забайкальского нацпарка, – отмечает директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»