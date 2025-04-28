Общество 28.04.2025 в 17:19

В Бурятии запретят ночные рыбалки на льду

В нацпарке госинспекторы нашли браконьерские сети
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии запретят ночные рыбалки на льду

Из-за браконьеров в Забайкальском нацпарке решено запретить ночевать на льду. Причина в том, что в апреле уже дважды госинспекторами опергруппы «Баргузин» были обнаружены незаконно установленные сети. Помимо этого, выявлен случай постановки сетевых экранов, в народе называемых «хапугами».

Места обнаружения находок – Забайкальский нацпарк, Чивыркуйский залив озера Байкал и специально выделенный участок для любительского лова рыбы «Огород».

- По предварительной информации, сети в ночное время суток ставили жители п. Усть-Баргузин, однако их личность пока установить не удалось. В связи с этим принято решение рассмотреть вопрос о запрете ночлега на льду после закрытия ледовых переправ и рекреационных участков. Окончательное решение будет принято на ежегодном научно-техническом совете учреждения. Данная мера направлена на сокращение числа нарушений и сохранение водных биологических ресурсов Забайкальского нацпарка, – отмечает директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

 

Теги
браконьеры

Все новости

В Бурятии создали электронный путеводитель «Маршрут памяти»
28.04.2025 в 17:50
Житель Улан-Удэ зарезал соседа по общаге
28.04.2025 в 17:36
Улан-удэнцев приглашают на премьеру спектакля «Мёртвые души»
28.04.2025 в 17:36
Экс-глава района Бурятии получил новое назначение
28.04.2025 в 17:23
В Бурятии запретят ночные рыбалки на льду
28.04.2025 в 17:19
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО
28.04.2025 в 17:08
В Бурятии локализован пожар в Буе
28.04.2025 в 16:37
Вооруженный 19-летний улан-удэнец вымогал деньги у однокурсника
28.04.2025 в 16:34
Лесные пожары дошли до Красного Чикоя
28.04.2025 в 16:28
В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе
28.04.2025 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии создали электронный путеводитель «Маршрут памяти»
В нем можно найти узнать о памятниках ВОВ в республике и интересные исторические факты
28.04.2025 в 17:50
Вооруженный 19-летний улан-удэнец вымогал деньги у однокурсника
Запугивая студента, он требовал 200 тысяч рублей
28.04.2025 в 16:34
В Бурятии презентуют фильм о помощи Монголии во время ВОВ
Автор фильма – режиссер и худрук Буряад театра Олег Юмов
28.04.2025 в 16:04
40-летняя сельчанка в Бурятии пришла в полицию после трехдневной пьянки с подростками
В своем кошельке она не досчиталась 50 тысяч рублей
28.04.2025 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru