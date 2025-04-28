Общество 28.04.2025 в 17:50

В Бурятии создали электронный путеводитель «Маршрут памяти»

В нем можно найти узнать о памятниках ВОВ в республике и интересные исторические факты
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии создали электронный путеводитель «Маршрут памяти»

В Бурятии создали уникальный электронный путеводитель «Маршрут памяти». В нем можно найти узнать о памятниках ВОВ в республике и интересные исторические факты.

- Туристский информационный центр «Байкал» с гордостью представляет совместный проект с министерством туризма Бурятии – краткий электронный путеводитель «Маршрут памяти», посвященный 80-летию Великой Победы! - сообщили в туристском центре.

Новый путеводитель даст возможность жителям Бурятии почтить память героев и узнать больше о вкладе Бурятии в Победу.

В путеводителе можно найти описание ключевых мемориалов и памятников Великой Отечественной войны в Бурятии, исторические справки и интересные факты.

Прочитать электронную версию путеводителя «Маршрут памяти» по ссылке https://heyzine.com/flip-book/b933f4c52b.html#page/1.

 

Фото: ТИЦ «Байкал»

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