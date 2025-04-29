Позвонив в банк 76-летняя улан-удэнка попала на мошенников

76-летняя улан-удэнка раскусила мошенников, предлагавших заменить электросчетчики, узнав в управляющей компании, что замены оборудования не планируется. Однако позвонив на горячую линию банка с целью рассказать, что не сообщала преступникам кодов из смс, сама попала в лапы аферистов. Каким-то необъяснимым образом узнав о ее ситуации, преступники позвонили ей, но уже под видом представителей Госуслуг.

- Спустя несколько часов позвонивший консультант сообщил женщине, что мошенники разместили на Госуслугах доверенность от ее имени на оформление кредитов и пенсионерка поверила в эту схему. Женщина рассказала им, что на вкладе в банке у нее хранится 950 тысяч рублей и подключившиеся к этому времени лже-специалисты Финмониторинга, убедили гражданку в срочном переводе всех сбережений на безопасные счета, - рассказали в полиции республики.

С помощью приложения бесконтактной оплаты пожилая женщина перевела в банкомате на счета аферистов 415 тысяч рублей, а затем в другом банкомате еще 300 тысяч рублей. Придя в офис банка, она попыталась снять еще 200 тысяч рублей, но система заблокировала операцию как подозрительную, а сотрудники офиса выяснили, что гражданка стала жертвой аферистов и вызвали полицию.

Фото: loon.site