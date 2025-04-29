В небо Улан-Удэ взлетят 300 фейерверков

9 мая, в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа устроят в Улан-Удэ праздничный салют. В мероприятии будут задействованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль», сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

- Салют начнётся в 22:00 и продлится около 20 минут. За это время прогремят 30 залпов из гаубиц, а в небо взлетят более 300 фейерверков. Увидеть салют можно будет из любой точки города, но особенно хорошо он будет виден с Набережной, - рассказали в мэрии города.

Фото: loon.site