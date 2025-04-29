Общество 29.04.2025 в 09:18
В небо Улан-Удэ взлетят 300 фейерверков
На острове Комсомольский прогремит салют в честь Дня Победы
Текст: Елена Кокорина
9 мая, в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа устроят в Улан-Удэ праздничный салют. В мероприятии будут задействованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль», сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.
- Салют начнётся в 22:00 и продлится около 20 минут. За это время прогремят 30 залпов из гаубиц, а в небо взлетят более 300 фейерверков. Увидеть салют можно будет из любой точки города, но особенно хорошо он будет виден с Набережной, - рассказали в мэрии города.
Фото: loon.site
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