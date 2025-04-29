Общество 29.04.2025 в 09:26

Помогая другу улан-удэнец потерял почти миллион рублей

Мужчины попались на уже избитую схему мошенников
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Текст: Елена Кокорина
Помогая другу улан-удэнец потерял почти миллион рублей

Самый крупный материальный ущерб от действий мошенников за прошедшие сутки понес 37-летний житель Улан-Удэ, который пытался помочь своему знакомому вывести денежные средства с инвестиционного счета. Мужчина потерял 800 тысяч рублей, которые взял в банке в качестве кредита.

- «Инвестор» пытался самостоятельно вывести свои средства, но преступник, сославшись на то, что «вывод средств» невозможен из-за неверно введенных мужчиной реквизитов, предложил привлечь третье лицо, которым и стал потерпевший. По просьбе приятеля он оформил кредит на общую сумму около 800 тысяч рублей, также потерпевший перевел личные сбережения по реквизитам, указанным знакомым. Мошенники сулили гражданам, что все деньги вернутся и «заработок на инвестировании» - 300 тысяч рублей и «кредитное плечо» - около 1,1 млн. рублей, но получив деньги, аферисты перестали выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

Всего за минувшие сутки в жители Бурятии потеряли свыше 2,9 млн рублей, из них более 1,9 млн рублей - улан-удэнцы. Большинство потерпевших - работающие женщины в возрасте до 45 лет (13 из 16). Самой возрастной жертве аферистов - 76 лет. Пожилая женщина лишилась 715 тысяч рублей.

Фото: loon.site

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