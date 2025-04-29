Общество 29.04.2025 в 09:34

В Монголии примут закон о свободе митингов по поводу и без повода

Разрешительный принцип собраний граждан меняется на уведомительный  
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Текст: Иван Иванов
В Монголии примут закон о свободе митингов по поводу и без повода

В Монголии депутатам Великого Хурала представлен закон, который предоставит гражданам Монголии право проводить демонстрации и митинги по любому вопросу. А полиция теперь будет обязана обеспечивать их безопасность, а не разгонять.

Постоянная комиссия по правосудию Великого Государственного Хурала поддержала проект закона о свободе демонстраций и митингов. Об этом сообщает портал «News mn» (Новости Монголии).

В ныне действующем в стране законе организация и проведение демонстраций и митингов ограничиваются вопросами, связанными с политикой, обществом, экономикой, правами и свободами человека. В новой же редакции закона разрешается проводить демонстрации и митинги по любому вопросу.

Отменяется и разрешительный принцип проведения митингов, теперь организаторы вправе лишь уведомить власти о том, что они собираются проводить акцию протеста в конкретном населенном пункте.

Органы правопорядка теперь будут обязаны обеспечивать общественную безопасность и поддерживать общественный порядок, не допуская нарушения прав человека. Также на полицию возлагается обязанность создавать условия для сотрудничества протестующих и полиции при проведении мирных демонстраций и митингов, в том числе через поддержку коммуникаций между участниками и органами власти.

Как отмечается, принятие данного законопроекта позволит в полной мере гарантировать право граждан Монголии на мирные демонстрации и митинги, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

 

Фото: Номер один

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