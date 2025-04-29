«Со своими надёжнее»: ветеран СВО рассказал о преимуществах службы в воинском соединении Бурятии

Ветеран СВО из Бурятии Артем Петров рассказал о поддержке республики и важности выбора воинского соединения. Он отметил постоянную работу правительства и волонтеров республики в деле снабжения фронта.

- Со своими надежнее. Во-первых, помощь от региона постоянно идет, и к волонтерам всегда можно обратиться, в каждом районе есть своя опора. Но самое главное - это поддержка своих в бою – всё равно мы все друг другу не чужие, взаимовыручка сильнее, - поделился ветеран СВО Артем Петров.

По словам Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия, военнослужащие из Республики Бурятия, подписавшие контракт за пределами родного региона, чаще оказываются в составе штурмовых рот, без учета военно-учетной специальности и квалификации.

- Из обращений родственников без вести пропавших военнослужащих можно проследить, что почти 70% обращений по поиску без вести пропавших за 2022 – 2025 годы касаются ребят, которые ушли из военных частей других регионов, - рассказала Юлия Жамбалова, Уполномоченный по правам человека в Бурятии.

Она выделила основные проблемы при работе с обращениями военнослужащих, заключивших контракты за пределами Восточного военного округа, и их родственников.

- Это невозможность оперативного урегулирования возникающих вопросов в «ручном режиме» из-за поиска информации об ответственных лицах, местонахождении воинских частей; обращения о выплатах, медицинской помощи и розыске также затягиваются по тем же причинам. Извещения о статусе военнослужащих доходят до родных с задержками, и семьи пропавших без вести остаются без положенного денежного довольствия. Сроки назначения пенсий по потере кормильца увеличиваются, - перечислила Юлия Жамбалова.

- Всегда знаю, что свои не бросят, вытащат, если что случится. Свои ближе и надежнее, это точно, - отмечает ветеран спецоперации Артем Петров.

Пункт отбора в воинские соединения Бурятии: г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а, стр.2, телефон: 33-42-67

Фото: правительство Бурятии