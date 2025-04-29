Общество 29.04.2025 в 10:22

Жителей Бурятии призвали соблюдать правила пожарной безопасности при посещении кладбищ

Там запрещено разводить костры, сжигать мусор и листву, оставлять зажженные свечи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призвали соблюдать правила пожарной безопасности при посещении кладбищ

Жителей Бурятии призвали соблюдать правила пожарной безопасности при посещении кладбищ в Родительский день. В республиканском агентстве ГО и ЧС напомнили, что на территории всей Бурятии с 4 апреля введен особый противопожарный режим, за исключением северных районов, где он начнет действовать с 1 мая.

- Уважаемые жители Бурятии! В период действия особого противопожарного режима при уборке мест погребения строго запрещается разводить костры и проводить огневые работы на землях всех категорий; сжигать сухую траву, мусор, листву и порубочные остатки на территории кладбищ; оставлять зажженные свечи в оградах без присмотра; бросать горящие спички и окурки; оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла. Утилизируйте мусор исключительно в специально предназначенных для этого контейнерах! – предупредили в агентстве ГО и ЧС.

Нарушение этих требований повлечет за собой административную ответственность.

Штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 60 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, нарушителям придется возместить расходы на тушение природных пожаров.

- Если в результате поджога было повреждено имущество или нанесен вред здоровью других людей, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Берегите природу и соблюдайте правила безопасности! – добавили в агентстве ГО и ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: Номер один

 

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