Жителей Бурятии призвали соблюдать правила пожарной безопасности при посещении кладбищ в Родительский день. В республиканском агентстве ГО и ЧС напомнили, что на территории всей Бурятии с 4 апреля введен особый противопожарный режим, за исключением северных районов, где он начнет действовать с 1 мая.

- Уважаемые жители Бурятии! В период действия особого противопожарного режима при уборке мест погребения строго запрещается разводить костры и проводить огневые работы на землях всех категорий; сжигать сухую траву, мусор, листву и порубочные остатки на территории кладбищ; оставлять зажженные свечи в оградах без присмотра; бросать горящие спички и окурки; оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла. Утилизируйте мусор исключительно в специально предназначенных для этого контейнерах! – предупредили в агентстве ГО и ЧС.

Нарушение этих требований повлечет за собой административную ответственность.

Штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 60 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, нарушителям придется возместить расходы на тушение природных пожаров.

- Если в результате поджога было повреждено имущество или нанесен вред здоровью других людей, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Берегите природу и соблюдайте правила безопасности! – добавили в агентстве ГО и ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Номер один