В центре Улан-Удэ рядом с Александровским садом высадят аллею рябин. Рябина хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, отличается неприхотливостью в уходе.

- Около 70 двухметровых молодых саженцев продолжат зеленую зону на площади Революции. Рябина хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, отличается высокой устойчивостью к загрязнению воздуха и неприхотливостью в уходе. Рябина не только красива сама по себе, украшая улицы яркими гроздьями ягод осенью и зимой, но также способствует очищению городского воздуха от вредных примесей, - сообщили в администрации города.

Фото: администрация Улан-Удэ