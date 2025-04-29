Общество 29.04.2025 в 10:56
В центре Улан-Удэ рядом с Александровским садом высадят аллею рябин
Рябина хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, отличается неприхотливостью в уходе
В центре Улан-Удэ рядом с Александровским садом высадят аллею рябин. Рябина хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, отличается неприхотливостью в уходе.
- Около 70 двухметровых молодых саженцев продолжат зеленую зону на площади Революции. Рябина хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, отличается высокой устойчивостью к загрязнению воздуха и неприхотливостью в уходе. Рябина не только красива сама по себе, украшая улицы яркими гроздьями ягод осенью и зимой, но также способствует очищению городского воздуха от вредных примесей, - сообщили в администрации города.
Фото: администрация Улан-Удэ