Общество 29.04.2025 в 11:21

Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы

Победители получат призы
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Текст: Иван Иванов
Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
1 мая горсовет Улан-Удэ запускает традиционный конкурс с зашифрованным словом в рамках празднования Дня Великой Победы. Главное условие для участия в нем - подписка на телеграм-канал «Горсовет Улан-Удэ».

Условия конкурса:

1. С 1 по 11 мая в течение дня, с 9:00 до 21:00, в телеграм-канале горсовета будет появляться пост с фотографией БУКВЫ. Пост будет размещен на канале всего 9 МИНУТ;

2. Нужно в течение этих 9 МИНУТ сделать скриншот экрана поста с фотографией БУКВЫ;

3. В день будет появляться один пост с одной БУКВОЙ;

4. Всего будет 11 БУКВ, из которых нужно составить слово;

5. Скриншоты 11 БУКВ из постов и составленное из них слово нужно отправить на почту до 22:00 11 мая по адресу: g.gorsovetov@yandex.ru;

6. Победители будут определены в прямом эфире телеграм-канала «Горсовет Улан-Удэ» 13 мая в 14:00 путем генератора случайных чисел;

7. Призы победителям конкурса: аэрогриль, умная колонка и робот-пылесос.

Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов горсовета.

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