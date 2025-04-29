Общество 29.04.2025 в 11:21
Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
Победители получат призы
Текст: Иван Иванов
1 мая горсовет Улан-Удэ запускает традиционный конкурс с зашифрованным словом в рамках празднования Дня Великой Победы. Главное условие для участия в нем - подписка на телеграм-канал «Горсовет Улан-Удэ».
Условия конкурса:
1. С 1 по 11 мая в течение дня, с 9:00 до 21:00, в телеграм-канале горсовета будет появляться пост с фотографией БУКВЫ. Пост будет размещен на канале всего 9 МИНУТ;
2. Нужно в течение этих 9 МИНУТ сделать скриншот экрана поста с фотографией БУКВЫ;
3. В день будет появляться один пост с одной БУКВОЙ;
4. Всего будет 11 БУКВ, из которых нужно составить слово;
5. Скриншоты 11 БУКВ из постов и составленное из них слово нужно отправить на почту до 22:00 11 мая по адресу: g.gorsovetov@yandex.ru;
6. Победители будут определены в прямом эфире телеграм-канала «Горсовет Улан-Удэ» 13 мая в 14:00 путем генератора случайных чисел;
7. Призы победителям конкурса: аэрогриль, умная колонка и робот-пылесос.
Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов горсовета.
Следите за публикациями и выигрывайте!
Условия конкурса:
1. С 1 по 11 мая в течение дня, с 9:00 до 21:00, в телеграм-канале горсовета будет появляться пост с фотографией БУКВЫ. Пост будет размещен на канале всего 9 МИНУТ;
2. Нужно в течение этих 9 МИНУТ сделать скриншот экрана поста с фотографией БУКВЫ;
3. В день будет появляться один пост с одной БУКВОЙ;
4. Всего будет 11 БУКВ, из которых нужно составить слово;
5. Скриншоты 11 БУКВ из постов и составленное из них слово нужно отправить на почту до 22:00 11 мая по адресу: g.gorsovetov@yandex.ru;
6. Победители будут определены в прямом эфире телеграм-канала «Горсовет Улан-Удэ» 13 мая в 14:00 путем генератора случайных чисел;
7. Призы победителям конкурса: аэрогриль, умная колонка и робот-пылесос.
Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов горсовета.
Следите за публикациями и выигрывайте!