Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем весны и труда

Добросовестный труд был и остается залогом успешного развития любого человека, семьи, общества. От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляем и чествуем людей труда. Сегодня важно плечом к плечу трудиться на благо Отчизны, самоотверженно защищать ее интересы и вместе вести нашу республику, страну вперед.Первомай - праздник каждого, кто предан выбранному делу и вкладывает свои профессиональные усилия в развитие Бурятии, России в целом. Люди труда всегда заслуживают самого высокого уважения. Энергетики, медицинские работники, аграрии, военные, строители, учителя – можно бесконечно называть профессионалов, которым мы признательны за планомерное развитие нашего общества. В эти праздничные дни многие трудятся на своих постах, поддерживая стабильное функционирование системообразующих сфер. Мы адресуем им особые слова поздравлений и благодарность за круглосуточный труд. Первомай объединяет разные поколения. Мы поздравляем ветеранов труда, чей неоценимый опыт и профессиональные знания стали надежной платформой для социально-экономического прогресса Отечества. Пусть праздник Первомая вдохновляет всех нас на новые достижения и труды.Желаю Вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира. Пусть эти праздничные дни наполняются радостью встреч с близкими и друзьями, зарядят энергией на дальнейший плодотворный труд!