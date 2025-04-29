В Бурятии почва осталась без влаги

В Бурятии руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев обратил внимание на проблему сухой почвы в ряде районов республики. По словам чиновника, в Еравнинском, Хоринском, Баргузинском и Курумканском районах почва остаётся пересушенной из-за прошлогодней засухи. Обычно осенние дожди восполняют запасы влаги, но в прошлом году их не было, что привело к острому дефициту.«Даже если сейчас пройдут дожди, это не спасет ранние зерновые – их урожайность зависит от влаги, накопленной с осени. Почему, в этих районах стоит сосредоточиться на посевах поздних зерновых и кормовых культур» - дал рекомендацию Намжил Мардваев.В то же время в центральных районах – Тарбагатайском, Мухоршибирском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Джидинском – запасы влаги в почве находятся в оптимальном состоянии, что создаёт благоприятные условия для посевной.