Общество 29.04.2025 в 12:08

В Бурятии почва осталась без влаги

Это серьезно беспокоит аграриев
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии почва осталась без влаги
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев обратил внимание на проблему сухой почвы в ряде районов республики. По словам чиновника, в Еравнинском, Хоринском, Баргузинском и Курумканском районах почва остаётся пересушенной из-за прошлогодней засухи. Обычно осенние дожди восполняют запасы влаги, но в прошлом году их не было, что привело к острому дефициту.

«Даже если сейчас пройдут дожди, это не спасет ранние зерновые – их урожайность зависит от влаги, накопленной с осени. Почему, в этих районах стоит сосредоточиться на посевах поздних зерновых и кормовых культур» - дал рекомендацию Намжил Мардваев.

В то же время в центральных районах – Тарбагатайском, Мухоршибирском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Джидинском – запасы влаги в почве находятся в оптимальном состоянии, что создаёт благоприятные условия для посевной.
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