Общество 29.04.2025 в 12:25

Чтобы налепить буузы улан-удэнка украла из магазина 20 кг фарша

Свои потери супермаркет оценили в 11 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Чтобы налепить буузы улан-удэнка украла из магазина 20 кг фарша

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемую в серии краж фарша. Чтобы налепить буузы женщина похитила из супермаркета в Железнодорожном районе 20 кг мясного полуфабриката.

Ее задержали благодаря кнопке тревожной сигнализации, установленной в магазине.

- Подозреваемая несколько раз похищавшая продукты из торговой точки. Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии работники магазина указали на женщину с большой упаковкой мясного фарша, которая пыталась вынести его, не заплатив. При разбирательстве выяснилось, что женщина накануне уже побывала в этом магазине, также при этом похитив большой пакет с фаршем. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, - рассказали в Росгвардии республики.

45-летняя улан-удэнка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пояснила, что хотела приготовить из мясного полуфабриката буузы. Общий вес похищенного фарша составил порядка 20 кг на сумму более 11 тысяч рублей.

Задержанную, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Фото: Елена Кокорина

 

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