В Улан-Удэ всем миром восстановят разрушенный памятник ветерана

Жители Улан-Удэ забили тревогу по поводу разрушения надгробия ветерана Великой Отечественной войны Василия Петровича Павлова. Его захоронение находится на кладбище в поселке Восточный.Разрушенное надгробие заметила одна из горожанок. Женщина посетовала на то, что памятники участников Великой Отечественной войны не должны находиться в таком состоянии, и обратилась за помощью в Общероссийский Народный фронт.Как выяснилось, сейчас в живых из родственников ветерана не осталось никого, поэтому и за состоянием его памятника никто не следит. Тогда к решению проблемы подключились представители ОНФ. Общественники обратились к неравнодушных жителям за помощью по замене памятника.«На призыв Народного фронта уже откликнулись патриоты, готовые помочь и взять на себя приобретение надгробной плиты на могилу ветерана. Надеемся, что успеем к 9 мая провести все работы. Делитесь с нами сигналами о подобных случаях», - обратились к жителям республики в ОНФ.Василий Петрович Павлов родился в 1921 году. В сражениях участвовал в звании рядового. Был удостоен ордена Отечественной войны I степени. После войны трудился на Улан-Удэнском авиационном заводе.