Жителей Бурятии заставят есть рыбу

В правительстве Бурятии под председательством зампреда – министра сельского хозяйства Амгалана Дармаева прошло «рыбное» совещание. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, оно было посвящено выполнению поручения президента России по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции.В августе 2024 года вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев утвердил «дорожную карту» по наращиванию потребления рыбы до 2030 года. Для Бурятии целевой показатель на 2025 год установлен в 21,1 кг на человека в год (в 2023 году он составлял 19,7 кг). Конечная цель – достижение рациональной нормы в 28 кг ежегодно.Чиновники констатировали, что ситуация с потреблением рыбы в Бурятии сложилась непростая. Несмотря на рост производства на 10% за последние 5 лет, в 2024 году зафиксировано снижение объемов на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.Сейчас в республике работает 11 рыбоперерабатывающих предприятий, включая крупнейший рыбзавод «Байкал». Для реализации продукции предусмотрено более 700 торговых мест в стационарных точках и 933 нестационарных объекта. Только в Улан-Удэ рыбу и морепродукты продают 51 специализированная торговая точка. Тем не менее, как заявили на совещании, под влиянием фаст-фуда предпочтения молодежи смещаются в сторону мяса и курицы.На сегодня рыбу включают в школьное меню раз в 2 недели. Роспотребнадзор рекомендует увеличить это число до 1 раза в неделю. При этом местная рыба, такая как щука, налим, плотва, практически не попадает в учреждения образования из-за сложности обработки. Учреждения закупают более доступные горбушу, минтай и сельдь из других регионов. В то же время пользуются спросом котлеты из щуки и мелкого частичка.«Главное – привить культуру потребления рыбы, даже если пока придется завозить её из других регионов», – подчеркнул на совещании Амгалан Дармаев.В итоге чиновники решили уделить особое внимание расширению рыбного меню в социальных учреждениях и сделать упор на пропаганду здорового питания среди населения.