Общество 29.04.2025 в 13:03

В Бурятии у сельчан будут проверять прописку в паспорте

В одном из районов запретили свободное передвижение граждан
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у сельчан будут проверять прописку в паспорте
Фото: архив «Номер один»
Необычное сообщение появилось сегодня в телеграм-канале «Баунт-инфо. 24/7». В нем власти района объявили об организации дневного поста в селе Багдарин. Он начнет действовать с 29 апреля.

Дневной пост организуют на выезде из села Багдарин по технологической дороге в сторону населенных пунктов Ципикан, Окунёво и Горячий ключ. Выезд граждан в данном направлении будет запрещен за исключением тех, кто имеет прописку в Окунёво, Баунте, Уаките, Ципикане, Горячем ключе и Бусани.

«Граждане, работающие на предприятиях, расположенных на вышеуказанной территории, должны будут предъявлять заверенные копии приказов, договоров и т. п», - говориться в сообщении.

С чем связано введение таких чрезвычайных мер, фактически нарушающих статью №27 Конституции России о свободном передвижении граждан, районные власти не сообщают.
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баунтовский район

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с 23 по 29 апреля

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