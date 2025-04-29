В Бурятии у сельчан будут проверять прописку в паспорте

Необычное сообщение появилось сегодня в телеграм-канале «Баунт-инфо. 24/7». В нем власти района объявили об организации дневного поста в селе Багдарин. Он начнет действовать с 29 апреля.Дневной пост организуют на выезде из села Багдарин по технологической дороге в сторону населенных пунктов Ципикан, Окунёво и Горячий ключ. Выезд граждан в данном направлении будет запрещен за исключением тех, кто имеет прописку в Окунёво, Баунте, Уаките, Ципикане, Горячем ключе и Бусани.«Граждане, работающие на предприятиях, расположенных на вышеуказанной территории, должны будут предъявлять заверенные копии приказов, договоров и т. п», - говориться в сообщении.С чем связано введение таких чрезвычайных мер, фактически нарушающих статью №27 Конституции России о свободном передвижении граждан, районные власти не сообщают.