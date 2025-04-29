В Бурятии начали шить адаптивную одежду

28 апреля впервые прошел показ специализированной одежды, где моделями стали ветераны СВО, получившие ограничения по здоровью. Помимо показа на мероприятии спикеры разных ведомств рассказали про предусмотренные меры поддержки и льготы, различные виды адаптации, спортивную реабилитацию. Мероприятие «Вместе для героев: некоторые вопросы адаптации участников специальной военной операции» прошло совместно с участниками проекта «Женское движение Единой России», АНО «Центр по пошиву адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сила родной земли» и филиалом фонда «Защитники Отечества».

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Со слов заместителя председателя Народного Хурала республики Бурятия и координатора федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяны Мантатовой, тема адаптивной одежды очень актуальна не только на территории нашего региона.





- На данный момент в республике почти никто не занимается индивидуальным пошивом такой одежды кроме Марины Баранниковой. И то она делает это в виде благотворительности. Но сейчас прорабатывается вопрос, чтобы появилась возможность компенсировать часть затрат на пошив через электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации. Эти сертификаты выдаются социальным фондом для покупки таких средств реабилитации, как инвалидные коляски, протезы и прочие изделия. Все дело в том, что данная одежда не входила в перечень технических средств реабилитации, но на данный момент этот вопрос решается. Но пока перечень одежды очень узкий, например, только адаптивные брюки. А ребятам хочется одеваться красиво, - отметила заместитель Председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова.

Как выяснилось в ближайших регионах адаптивную и комфортную одежду никто не шьет. Есть пошив в Челябинской области, что само по себе неудобно, учитывая индивидуальный подход.

- И поэтому нам очень важно рассказать о том, что в Бурятии начали шить такую одежду и, что есть возможность ребятам обратиться для индивидуальных консультаций, - отметила Татьяна Мантатова.

Показ одежды

Показ адаптивной одежды и участие в мероприятии для АНО «Центр по пошиву адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сила родной земли» - это новый виток развития их деятельности и демонстрация уже имеющего результата.

По рассказу руководителя проекта, они прошли от стадии идеи и желания помочь участникам СВО, до образования юридического лица и автоматизации приема заявок через телеграмм-бот. Каждая заявка отрабатывается индивидуально под человека, помимо учета всех особенностей, в процессе пошива вкладывается душа и выстраивается тесное общение. То есть каждая одежда – это история человека, преодолевающего трудности.







- Всего у нас в ассортименте больше десяти наименований специализированной защитной одежды, а начинали с одного. Все же нужно понимать, что за количеством стоит качество жизни каждого человека, - отметила заместитель председателя АНО «Сила родной земли» Марина Баранникова.

Специализированная одежда создана с учетом медицинских рекомендаций, климатических условий и индивидуальных потребностей и предназначена для участников СВО, проходящих реабилитацию, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

На показе одежды, моделями выступили ребята с ограниченными возможностями, которые несмотря на стеснения мужественно согласились выступить, чтобы донести до общества информацию о существующих возможностях. А также приняли участие сами ветераны специальной военной операции, что подчеркивает актуальность и значимость адаптивной одежды, которая может обеспечить и комфорт, и эстетичность.

- Мы хотим через их истории рассказать о том, что адаптивная одежда доступна. А мода должна быть без исключения, - подчеркнула Татьяна Мантатова.





Как отметила сама Марина Баранникова, на сегодняшний день адаптивная одежда не выпускается в достаточном объеме, а существующие решения не всегда отвечают всем потребностям людей с ограниченными возможностями. А аудитория, которая нуждается в адаптивной одежде намного больше, например, людей с ДЦП, сенсорными нарушениями. Как выяснилось для данной категории людей представители АНО уже шьют необходимую одежду.

- Мы долго искали выход, который бы сочетал в себе модный дизайн и удобство. В процессе обсуждения внедрили прорезные петли на манжетах, которые обеспечивают легкость переодевания и предотвращают натирание рукава. Эти дополнительные функциональные детали, хоть и кажутся мелочью, на самом деле очень важны. Кроме того, для облегчения доступа к протезам добавили застежку-молнию, что также значительно упрощает процесс использования одежды. Мы надеемся, что таких решений станет больше. Ведь красивая одежда действительно создает настроение и влияет на то, каким будет твой день. Именно эту мысль нам донесли ребята, и мы рады, что к этому вопросу проявляют такое внимание, - отметила Марина Баранникова.





В процессе показа Марина подробно комментировала каждый образ, показывая функциональность и подчеркивая эстетичность адаптивной одежды. И отметила, что конечная цель достигается в процессе обратной связи с человеком, для которого шьется наряд.



Фотографии от Софьи Цыденовой