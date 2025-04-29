Общество 29.04.2025 в 13:43

В Бурятии завоют сирены

В республике пройдет проверка системы оповещения населения
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии завоют сирены

Завтра, 30 апреля в Бурятии пройдет плановая проверка системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, г. Северобайкальск, с. Ганзурино, с. Хурамша, с. Сотниково Иволгинского района, с. Солонцы, с. Вознесеновка, с. Саратовка, с. Кордон Тарбагатайского района и с. Ильинка Прибайкальского района.

- Просим жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Помните: сигнал «Внимание всем!» — это сигнал о чрезвычайной ситуации. В случае реальной угрозы следуйте указаниям органов власти и экстренных служб, - предупредили специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС.

Фото: loon.site

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