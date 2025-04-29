Общество 29.04.2025 в 14:39
«Вместе с бойцами ходил на задания и предупреждал о дронах»
Сибиряк спас котенка в зоне СВО и забрал его домой
Текст: КП-Новосибирск
36-летний новосибирец Александр отправился на СВО осенью 2022 года. Сибиряк стал пулеметчиком в мотострелковых войсках, был в числе тех, кто помогал освобождать Селидово. Именно там к бойцам из лесопосадок вышел трехмесячный рыжий котенок — худенький, чумазый.
- Мы с Сашей очень любим животных, у нас дома четыре кота. Муж не смог пройти мимо: взял его с собой и растил в блиндаже, кормил своим пайком. Всего в блиндаже жили четверо бойцов, все вместе присматривали за котом. Обязательно покормят, позовут в укрытие, когда соберется дождь. На тушенке и супах Персик вырос здоровым, бойцы шутили: «Это наш мейн-кун», – рассказала КП-Новосибирск Евгения, супруга бойца.
Кот привязался к хозяину и не отходил от него ни на шаг. В ответ на ласку и заботу даже помогал бойцам.
- Саша ходил на боевые задания по 5 километров, кот с ним ходил, как собака. Сидел с ним на КПП, в дозоре сколько надо – и по 4, и по 5 часов. Всегда предупреждал бойцов о налете дронов: заранее слышал их и бежал прятаться в определенное место. Прилеты тоже слышал и реагировал, для мужа и бойцов Персик был как талисман, – рассказала Евгения, жена бойца СВО.
Другие бойцы тоже завели себе боевых котов – для борьбы с мышами и психологической разгрузки. Ребята не жалели своих пайков и подкармливали брошенных животных, привозили из отпуска лекарства и шампуни от блох.
- В прошлом году муж был ранен при обстреле: дерево упало и сломало левое плечо и колено. Саша перенес операцию, лечился в госпитале, но порванное сухожилие на левом предплечье не удалось восстановить. Еще четыре месяца сражался с бойцами – подносил патроны, пулеметную ленту. За боевые заслуги получил четыре награды, в том числе Орден Жукова и медали «За боевые заслуги» Луганской народной республики, – рассказала Евгения.
В декабре Александра комиссовали по здоровью и направили в часть, затем домой. Сослуживцы помогли забрать Персика с линии соприкосновения: связались с волонтерами, убедили командование и вывезли кота в Донецк. Сотрудники зооприюта «Кошкин Дом Донецк» организовали доставку спасенных кошек с Донбасса – сперва на машине в Москву, затем на поезде в Новосибирск.
- Персик приехал ко мне в апреле, сидел в переноске на поезде. Оказалось, он так привык к мужчинам, что я для него пока что-то непонятное, изучает меня до сих пор. Зато когда сын-подросток заходит в комнату, то Персик на него ложится и не слазит. По характеру Персик спокойный – всё понимает, ест всё подряд – даже суп и хлеб. Не сидит под дверями и не ноет, как другие питомцы. Дома Персик похорошел, мы пропили лекарства, теперь будем знакомить его с другими котами, – рассказала Евгения.
- Мы с Сашей очень любим животных, у нас дома четыре кота. Муж не смог пройти мимо: взял его с собой и растил в блиндаже, кормил своим пайком. Всего в блиндаже жили четверо бойцов, все вместе присматривали за котом. Обязательно покормят, позовут в укрытие, когда соберется дождь. На тушенке и супах Персик вырос здоровым, бойцы шутили: «Это наш мейн-кун», – рассказала КП-Новосибирск Евгения, супруга бойца.
Кот привязался к хозяину и не отходил от него ни на шаг. В ответ на ласку и заботу даже помогал бойцам.
- Саша ходил на боевые задания по 5 километров, кот с ним ходил, как собака. Сидел с ним на КПП, в дозоре сколько надо – и по 4, и по 5 часов. Всегда предупреждал бойцов о налете дронов: заранее слышал их и бежал прятаться в определенное место. Прилеты тоже слышал и реагировал, для мужа и бойцов Персик был как талисман, – рассказала Евгения, жена бойца СВО.
Другие бойцы тоже завели себе боевых котов – для борьбы с мышами и психологической разгрузки. Ребята не жалели своих пайков и подкармливали брошенных животных, привозили из отпуска лекарства и шампуни от блох.
- В прошлом году муж был ранен при обстреле: дерево упало и сломало левое плечо и колено. Саша перенес операцию, лечился в госпитале, но порванное сухожилие на левом предплечье не удалось восстановить. Еще четыре месяца сражался с бойцами – подносил патроны, пулеметную ленту. За боевые заслуги получил четыре награды, в том числе Орден Жукова и медали «За боевые заслуги» Луганской народной республики, – рассказала Евгения.
В декабре Александра комиссовали по здоровью и направили в часть, затем домой. Сослуживцы помогли забрать Персика с линии соприкосновения: связались с волонтерами, убедили командование и вывезли кота в Донецк. Сотрудники зооприюта «Кошкин Дом Донецк» организовали доставку спасенных кошек с Донбасса – сперва на машине в Москву, затем на поезде в Новосибирск.
- Персик приехал ко мне в апреле, сидел в переноске на поезде. Оказалось, он так привык к мужчинам, что я для него пока что-то непонятное, изучает меня до сих пор. Зато когда сын-подросток заходит в комнату, то Персик на него ложится и не слазит. По характеру Персик спокойный – всё понимает, ест всё подряд – даже суп и хлеб. Не сидит под дверями и не ноет, как другие питомцы. Дома Персик похорошел, мы пропили лекарства, теперь будем знакомить его с другими котами, – рассказала Евгения.
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