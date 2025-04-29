Общество 29.04.2025 в 14:47

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил сегодня первый полет в Иркутске

Он призван со временем заменить американские «Боинги»
A- A+
Текст: Иван Иванов
Импортозамещенный самолет МС-21 совершил сегодня первый полет в Иркутске
Фото: скриншот видео
29 апреля полностью импортозамещенный (изготовленный из отечественных деталей) самолет МС-21-310 совершил свой первый полет в сопровождении Як-130М. Испытания прошли в Иркутске, рассказал журналисту IRK.ru источник, знакомый с ситуацией.

Воздушные суда взлетели с территории Иркутского авиазавода. Самолеты сделали круг над Ангарским городским округом и Иркутским районом.

На самолете установлены сертифицированные двигатели ПД-14 и электронное оборудование российского производства. Лайнер успешно выполнил испытательную программу. В дальнейшем специалисты оценят показания с регистрирующих приборов и проанализируют данные.

Участвовавший в испытаниях воздушный борт МС-21-310 не новый. Первый свой полет лайнер совершил 15 декабря 2020 года, тогда на нем были установлены двигатели зарубежного производства.

По информации пресс-службы госкорпорации «Ростех», самолет находился в воздухе час и 15 минут. Машина достигла скорости 580 километров в час и высоты 3000 метров. Полетное задание выполнено полностью, все системы, в том числе отечественные, отработали без замечаний.

Ранее сообщалось, что сертификационные испытания самолета планируют завершить до конца года, а начать его поставки в авиакомпании уже с 2026-го.
Теги
самолет

Все новости

Бурятские тхэквондисты завоевали россыпь золотых медалей в Новосибирске
29.04.2025 в 16:00
В Улан-Удэ школьник на самокате угодил под «БМВ»
29.04.2025 в 15:57
Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Квант»
29.04.2025 в 15:37
Четыре бригады выполняют ямочный ремонт в Улан-Удэ
29.04.2025 в 15:00
Более 4 тысяч жителей Улан-Удэ не имеют права собственности на свою недвижимость
29.04.2025 в 14:58
Импортозамещенный самолет МС-21 совершил сегодня первый полет в Иркутске
29.04.2025 в 14:47
«Вместе с бойцами ходил на задания и предупреждал о дронах»
29.04.2025 в 14:39
В Бурятии произошло землетрясение
29.04.2025 в 14:21
В Бурятии огонь подбирается еще к одному селу в Бичурском районе
29.04.2025 в 14:07
Жителя города Петровск-Забайкальский задержали сотрудники полиции после поджога травы
29.04.2025 в 13:59
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Четыре бригады выполняют ямочный ремонт в Улан-Удэ
Отремонтировано уже более 400 квадратных метров
29.04.2025 в 15:00
Более 4 тысяч жителей Улан-Удэ не имеют права собственности на свою недвижимость
Горожанам настоятельно рекомендуют заняться ее регистрацией
29.04.2025 в 14:58
«Вместе с бойцами ходил на задания и предупреждал о дронах»
Сибиряк спас котенка в зоне СВО и забрал его домой
29.04.2025 в 14:39
В Бурятии завоют сирены
В республике пройдет проверка системы оповещения населения
29.04.2025 в 13:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru