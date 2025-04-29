Импортозамещенный самолет МС-21 совершил сегодня первый полет в Иркутске

29 апреля полностью импортозамещенный (изготовленный из отечественных деталей) самолет МС-21-310 совершил свой первый полет в сопровождении Як-130М. Испытания прошли в Иркутске, рассказал журналисту IRK.ru источник, знакомый с ситуацией.Воздушные суда взлетели с территории Иркутского авиазавода. Самолеты сделали круг над Ангарским городским округом и Иркутским районом.На самолете установлены сертифицированные двигатели ПД-14 и электронное оборудование российского производства. Лайнер успешно выполнил испытательную программу. В дальнейшем специалисты оценят показания с регистрирующих приборов и проанализируют данные.Участвовавший в испытаниях воздушный борт МС-21-310 не новый. Первый свой полет лайнер совершил 15 декабря 2020 года, тогда на нем были установлены двигатели зарубежного производства.По информации пресс-службы госкорпорации «Ростех», самолет находился в воздухе час и 15 минут. Машина достигла скорости 580 километров в час и высоты 3000 метров. Полетное задание выполнено полностью, все системы, в том числе отечественные, отработали без замечаний.Ранее сообщалось, что сертификационные испытания самолета планируют завершить до конца года, а начать его поставки в авиакомпании уже с 2026-го.