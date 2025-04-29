Общество 29.04.2025 в 14:58
Более 4 тысяч жителей Улан-Удэ не имеют права собственности на свою недвижимость
Горожанам настоятельно рекомендуют заняться ее регистрацией
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ более четырех тысяч горожан не имеют права собственности на свою недвижимость, сообщили в мэрии. Это земельные участки, здания, дома, квартиры, комнаты в коммуналках, гаражные боксы и земельные участки под ними, купленные или полученные до 1998 года, а также объекты, на которые наследники не оформили свои права в Росреестре.
- Мы настоятельно рекомендуем гражданам и юридическим лицам проверить документы на недвижимое имущество. Если зарегистрированного права собственности в ЕГРН нет, нужно обратиться в МФЦ, - сообщила начальник отдела по работе с ранее учтёнными и бесхозяйными объектами Комитета по управлению имуществом и землепользованию Надежда Манзаева.
Узнaть, зapeгиcтpиpoвaнa ли нeдвижимocть, мoжнo нa caйтe админиcтpaции Улaн-Удэ.
Для подачи заявления о регистрации права в МФЦ потребуются паспорт владельца недвижимости, СНИЛС и документ, подтверждающий право собственности на имущество, выданный до 1998 года. Например, договор приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, справка о выплате пая или другой документ.
- Госпошлина за регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 1 октября 1998 года, не взимается, - подчеркнула Надежда Афанасьевна.
- Мы настоятельно рекомендуем гражданам и юридическим лицам проверить документы на недвижимое имущество. Если зарегистрированного права собственности в ЕГРН нет, нужно обратиться в МФЦ, - сообщила начальник отдела по работе с ранее учтёнными и бесхозяйными объектами Комитета по управлению имуществом и землепользованию Надежда Манзаева.
Узнaть, зapeгиcтpиpoвaнa ли нeдвижимocть, мoжнo нa caйтe админиcтpaции Улaн-Удэ.
Для подачи заявления о регистрации права в МФЦ потребуются паспорт владельца недвижимости, СНИЛС и документ, подтверждающий право собственности на имущество, выданный до 1998 года. Например, договор приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, справка о выплате пая или другой документ.
- Госпошлина за регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 1 октября 1998 года, не взимается, - подчеркнула Надежда Афанасьевна.
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