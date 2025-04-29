Общество 29.04.2025 в 15:00
Четыре бригады выполняют ямочный ремонт в Улан-Удэ
Отремонтировано уже более 400 квадратных метров
В столице Бурятии полным ходом идут работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт выполняют четыре бригады комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ. Отремонтировано уже более 400 квадратных метров.
- Для ремонта используют три метода: струйно-инъекционный способ, укладка горячего асфальта, заполнение швов битумом. Сегодня работа идет на ул. Ключевская, ул. Трактовая и 502-й км, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Фото: администрация Улан-Удэ