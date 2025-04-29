В нацпарк Бурятии вернулись мигрирующие косули

Чаще всего, при слове миграция вспоминаются перелётные птицы, но на самом деле миграция свойственна и для зверей. Например, зимой сибирские косули уходят в малоснежные степные места, так как высокий снежный покров не позволяет им добывать корм и передвигаться по местности. Весной они возвращаются в привычные места обитания, чтобы дать потомство и успешно прокормить его.

- Популяция косуль, обитающих в Забайкальском нацпарке, чаще всего на зиму переселяется в соседний заказник «Улюнский» - особо охраняемую природную территорию регионального значения. А весной она возвращается обратно – туда, где летом больше корма. В период миграции, с целью исключения случаев браконьерства и защиты копытных от бродячих собак, сотрудники оперативной группы «Хиус» усиливают патрулирование на территории национального парка, в том числе, на приграничных участках, - рассказали в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».



Фото: «Заповедное Подлеморье»