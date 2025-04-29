Общество 29.04.2025 в 17:05

На трассе «Байкал» федеральные дорожники приступили к работам по замене покрытия

Ремонт идет на участках в Иркутской области и Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
На трассе «Байкал» федеральные дорожники приступили к работам по замене покрытия
Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
В Слюдянском районе Иркутской области и Кабанском районе Бурятии федеральные дорожники приступили к замене дорожного полотна и устройству защитных слоев износа на автодороге Р-258 «Байкал».

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», в Иркутской области полным ходом идут работы на участке со 119-го по 134-й км в районе поселка Мангутай. Подрядчик выполняет работы по фрезерованию изношенных слоев дорожной одежды с последующим устройством двухслойного покрытия из асфальтобетона. В Бурятии на участке с 214-го по 224-й км (вблизи населённого пункта Танхой и р. Переемная) начинаются работы по фрезерованию дорожного полотна.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на данном участке трассы установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Завершение работ намечено на октябрь этого года, однако «Южный Байкал» и подрядные организации, учитывая высокую загруженность автодороги в туристический сезон, планируют закончить работы с опережением установленных сроков.

Движение автотранспорта осуществляется в реверсивном порядке. ФКУ Упрдор «Южный Байкал» просит всех автомобилистов отнестись с пониманием к временным трудностям в передвижении, а также призывает быть предельно внимательными и осторожными в местах производства работ и соблюдать требования временных дорожных знаков.
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