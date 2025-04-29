Общество 29.04.2025 в 17:19

Закладчик наркоты в Улан-Удэ просидит в тюрьме до своего 60-летия

Суд отправил его в колонию строгого режима
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Текст: Елена Кокорина
Закладчик наркоты в Улан-Удэ просидит в тюрьме до своего 60-летия

47-летнего жителя Улан-Удэ суд приговорил к колонии строгого режима за распространение синтетических наркотиков на протяжении 1,5 лет. Учитывая, что в местах не столь отдаленных ему придется провести 12 лет, выйдет на свободу он почти к своему 60-летию.

- Судом установлено, что в сентябре 2022 года для получения дохода улан-удэнец договорился в мессенджере с неустановленным лицом о незаконном распространении синтетических наркотиков. В мае 2023 года он получил очередную партию запрещенных веществ и в момент оборудования тайников с закладками в Советском районе был пойман сотрудниками полиции, - рассказали в МВД республики.

Учитывая позицию государственного обвинителя, Советский районный суд Улан-Удэ, приговорил виновного к 12-ти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

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