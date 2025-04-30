Центр Улан-Удэ сегодня перекроют для репетиции парада

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ пройдет репетиция военного парада. Как сообщили в мэрии, из-за этого с 13 до 22 часов частично будут перекрыты улицы Сухэ-Батора и Ленина.Также изменится схема движения общественного транспорта – его пустят в объезд. Это коснется маршрутов № 2, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 28, 31, 31К, 33, 46А, 55, 77, 80, 92, 97 и 97К.