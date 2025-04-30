В Бурятии провалили план иностранца по перевозке миллионов через границу

3,5 млн рублей иностранец пытался тайком провезти через границу Бурятии, положив всю сумму в карман. За нарушение закона ему грозит крупный штраф, принудительные работы или вовсе лишение свободы до двух лет.

- 38-летний иностранец следовал из России в Монголию на легковом автомобиле через автомобильный пункт пропуска Кяхта. Таможенникам он сообщил об отсутствии товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Однако во время таможенного досмотра у мужчины было обнаружено 3 499 000 рублей, что в эквиваленте составило более 40 тыс. долларов. Мужчина объяснил, что эти деньги предназначались для коммерческих целей, - рассказали в таможне Бурятии.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Бурятской таможни Роман Шалашников, обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов при их перемещении через границу. Письменное таможенное декларирование наличных не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

В действиях иностранца усмотрели признаки преступления, а средства превышающие разрешенную норму для перемещения через таможенную границу без декларирования изъяли.

- В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф - до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, - добавили в пресс-службе Бурятской таможни.

Фото: Бурятская таможня